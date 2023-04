El PCE y la pseudounión de la izquierda

El 9 de abril de 1977, Sábado Santo, el Partido Comunista de España, enemigo número 1 del franquismo, fue legalizado. Dos meses escasos tuvo el PCE para preparar y presentar sus candidaturas a las primeras elecciones pluripartidistas tras la muerte de Franco. Aun así, logró 20 escaños. Recuerdo que hasta los profetizó mi profesor y maestro de Historia Moderna Universal en la Universidad de Sevilla, León Carlos Álvarez Santaló, en una charla que mantuve con él en compañía de un amigo, periodista gráfico y camarada, ambos estábamos en su asignatura. “Carlos, vamos a sacar un montón de escaños”, le dijo mi amigo, y el magister respondió: “Si sacáis veinte iréis sobrados”. Álvarez Santaló era y es experto en una especialidad muy minoritaria y entonces más aún: Historia de las Mentalidades, con especial dedicación a la época barroca. Me dicen que se encuentra enfermo a causa ya de su avanzada edad. Se me acaba de ir Paco Vélez Nieto, del que me despedí tampoco hace tanto en Lebrija cuando la Asociación Colegial de Escritores (ACE), le concedió una merecidísima y hermosa distinción de honor. Nos dimos varios abrazos para honrar nuestro pasado, presente y futuro, era un hombre íntegro. Qué hartura de muertes, a ver si nos respeta muchos años a Álvarez Santaló y a mí.

Recuerdo que la gente se echó a la calle a celebrar la legalización del que fue el único partido en el que he militado y militaba entonces, desde 1974. Preferí quedarme en casa, pensé que era una concesión del sistema de poder español y mundial, había que cambiar todo para que todo siguiera igual y hacía tiempo que, con ese fin, el Poder venía haciendo la vista gorda con el PSOE –para que monopolizara la izquierda- mientras que la leña nos la daban sobre todo a nosotros. Sin el PCE legalizado no se hubiera podido instaurar una democracia electoral que comenzó antes de elaborar y aprobar la constitución. El PCE era la fuerza más y mejor organizada a la que Franco supuso liquidada varias veces.

Me podrán llamar viejo nostálgico, pero entre aquel PCE, a la izquierda del PSOE, que luchó primero en la clandestinidad y preparó unas elecciones en poco tiempo y esta izquierda a la izquierda del PSOE actual va un abismo. Supongo que será porque teníamos un millón de veces más ilusiones de mover el mundo de la que ahora se conserva. Porque existía la URSS como contrapeso serio y acojonante para el capitalismo. Porque funcionaba el leninismo dentro del partido y no ese posmodernismo pseudodemocrático de egos a gogó que existe ahora en los grupos y grupúsculos que forman la izquierda a la izquierda del PSOE actual. Porque no éramos millennials o generación X del yo, yo, yo, claro que existían personalismos y egoísmos múltiples, éramos humanos, pero la visión de futuro tenía más fuerza que la del presente y no se notaba tanto el olor a sillón y a escaño que hay ahora. Por último, porque creíamos en el carisma de nuestros dirigentes, nos inspiraban respeto esas personas que habían llegado del exilio, que habían protagonizado una guerra civil, que habían sido torturados, ahí estaban, sin desfallecer, proyectando una energía enorme al tiempo que pugnaban entre ellos como había pasado siempre y seguiría ocurriendo en el futuro. Lo importante en aquellos momentos era que los españoles vieran la bandera roja ondeando al viento, por cierto, al lado de la rojigualda.

Ahora que, a primera vista, lo tienen más fácil, el espectáculo infantil de una izquierda sólo nominal e inquisidora sigue siendo lamentable. Si no lo han hecho ya, llegarán a un entendimiento. Puede que sean tan imberbes como para no unirse y, aunque lo hagan, habrá sido una salida en falso, sus diferencias de matices y personales las meterán debajo de las alfombras y se llevará a cabo una falsa unión de conveniencia que seguirá dando que hablar en la elaboración de las listas electorales. El olor a escaño es demasiado fuerte. Votar a un personal así me parece improcedente porque si llegan a un pacto de gobierno con un PSOE también en crisis reaparecerán las grietas y las heridas una vez en el poder. No confío plenamente en el PP y menos en Vox pero desde luego tampoco, o menos, en esta engañosa unión.