El peligro que acecha

En mis tiempos de niño, los sesenta, los padres no nos controlaban mucho, al menos en Palomares del Río, porque apenas había peligros, salvo que te fueras al río Pudio a bañarte o al mismísimo Guadalquivir a su paso por Gelves o Coria. Podíamos ver los programas de televisión que quisiéramos o escuchar la radio, porque sabían que eran espacios poco nocivos. A veces íbamos andando a Coria o San Juan de Aznalfarache, a unos cinco kilómetros del pueblo, y no se quedaban preocupados porque sabían siempre a dónde y a lo que íbamos, al no haber muchas cosas en Palomares, solo el futbolín de Ricardo o la gramola del estanco de Agustín. Entiendo lo complicado que tiene que ser hoy controlar a los niños cercanos a la adolescencia, por el riesgo de que conecten desde su ordenador o móvil con personas que le pueden hacer mucho daño. Hay adolescentes que han sido agredidas sexualmente tras haber quedado con alguien a través de las redes sociales, por poner un ejemplo. Alguien mayor que ha simulado en su perfil de Facebook ser un joven interesado en la adolescente para poder quedar con ella en su casa. Pone la carne de gallina saber que el 35% de las consultas de pediatría tienen que ver con temas cibernéticos y que decenas de miles de niños tienen acceso a contenidos sexuales en la gran red de redes. ¿Ven lógico que el 50% de los niños españoles de entre 10 y 12 años ya tengan un smartphone con el que se pueden conectar a Internet? Si hablamos de adolescentes entre 13 y 15 años, nos vamos ya al 90% por ciento, lo que es una barbaridad. Más de cincuenta mil jóvenes españoles tienen problemas con la adicción a Internet y más o menos la misma cantidad han quedado alguna vez con un desconocido a través del ordenador o el celular. Son unos datos que producen escalofríos porque son los jóvenes los que tienen que ocuparse del país en apenas dos décadas. Se cree que en pocos años un millón de adolescentes podrán tener adicción cibernética y estar en riesgo de ser problemáticos para la sociedad. ¿Va a cambiar esto con el nuevo Gobierno? Se supone que sí, por la anunciada vuelta a la política útil por parte de Sánchez en la primavera del pasado año, cuando aún no sabía que tendría que gobernar con Unidas Podemos, donde están muy preocupados por los jóvenes y el consumo, aunque Garzón, ya ministro de Consumo, esté pensando en el modelo cubano, “el más sostenible”, según dijo días atrás. Me consume la incertidumbre.