El pensamiento único que quiere Pablo Iglesias

Pablo Iglesias, tras los altercados que se produjeron en Vallecas durante el mitin que dio Santiago Abascal en la Plaza Roja de ese barrio madrileño, ha dicho que los seguidores de Vox van a su antiguo barrio a «provocar y a insultar a los vecinos y a que la policía cargue contra los vecinos (y vecinas)». Muy bien. Iglesias alza la voz para decir que su barrio es suyo como hacen los defensores de ETA en el País Vasco. Iglesias ve una provocación en un mitin organizado por un partido legal. Pablo Iglesias no quiere que sus ideas se puedan discutir y tiende a que el pensamiento único imponga su ley en los barrios obreros. Pablo Iglesias no dice ni media sobre cómo se comportaron algunos grupos de manifestantes ese mismo día y que provocaron heridas a varios agentes de la Policía Nacional.

Tiene razón Pablo Iglesias al temer que las ideas de otros puedan calar entre gentes de toda estofa. Siempre ha sucedido. Del mismo modo, siempre ocurrió que los dictadores buscaron la forma de eliminar las ideas contrarias a las suyas. ¿Por qué? Pues porque las ideas de los dictadores y de los que temen otra forma de pensamiento suelen ser una cochambre. Ni más ni menos.

No me gusta el discurso de Vox, me parece peligroso ese populismo tan grosero y tan radical, pero no tengo problema alguno en que visiten mi barrio. Puedo no escuchar o escuchar y discutir lo que me digan. Eso es la democracia. Lo de no querer al adversario cerca lo convierte en enemigo (al adversario) y la libertad en un felpudo.

Y no queda aquí la cosa. Si algo tiene Pablo Iglesias es que cada vez que abre la boca tiende a subir el pan. Poco después de decir eso de Abascal y los suyos, se ha referido a Isabel Natividad Díaz Ayuso (otra mujer que me parece mediocre al hacer política y de una talla intelectual muy por debajo de lo que debería exigirse a un político, pero que, al mismo tiempo, merece todos mis respetos). Y se ha referido para decir que «Menudo paripé tía, a ver si vas a los barrios del sur y no solo a los tuyos». Se refería Iglesias a un vídeo promocional en el que se ve a Díaz Ayuso dando carreritas por los mercados y por las calles de Madrid. ¿En qué quedamos señor Iglesias? ¿Pueden ir a los barrios obreros los que no piensan como usted o se tienen que quedar en el suyo?

Yo creo que ya está todo dicho.