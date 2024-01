El periodo de prueba en los contratos laborales

Desde que los contratos temporales se han reducido casi a la nada, los ceses en período de prueba, según un reciente informe de la Confederación General de Trabajo (CGT), han pasado del 5% al 25%. Se evidencia con este incremento, que las empresas lo están utilizando de manera fraudulenta para reconquistar un terreno: el del contrato temporal que echan de menos.

Las empresas ven en ocasiones en el período de prueba, una herramienta incluso más útil que la contratación temporal: contratan de forma indefinida y antes de cumplir el lapso de prueba, cesan al empleado sin motivos y sin indemnización, que en esta modalidad extintiva no se exigen, cuando anteriormente, la extinción de un contrato temporal comportaba hasta 12 días por año.

Por otra parte, la ley 15/2022 de Igualdad, ha instituido nuevas modalidades de discriminación en caso de despido, entre otras, los despidos de enfermos o de predispuestos a serlo. El TSJ de Baleares en sentencia de 24 de enero pasado, por ejemplo, acude a esta ley para declarar nulo -por vulneración del derecho fundamental a la integridad física ( art. 15 CE)- el cese en periodo de prueba de un trabajador de baja por IT, y al que no se le ofrecieron motivos para justificar su cese.

Lo que esta pasando es resultado de una mala regulación. Cuando los mercados o los ciudadanos, no encuentran lo que necesitan, suele suceder que la gente se busca las soluciones a su modo. Si los taxis -por ejemplo- no dan respuesta (por inflexibilidad, por precios no previsibles, etc.) surgen los VTC, y la clientela fluye, tal vez dañando injustamente, los intereses de quienes no supieron adaptarse.

Y con los contratos temporales pasa algo parecido. El mercado laboral necesita cubrir posiciones para las que el contrato indefinido no tiene sentido: por ejemplo, personal para un evento social, una feria, un proyecto de investigación, etc. que dura un mes o dos, día arriba o día abajo, en función por ejemplo de la climatología u otros imprevistos. Al final, cuando se cierra el telón, todos recogen sus cosas y se marchan. Esa situación, la cubría a la perfección el contrato de obra o servicio, y al desaparecer esta modalidad a finales de 2022, los empresarios contratan a los empleados como indefinidos y al poco los cesan por no superar el periodo de prueba. El cese no requiere argumentar causas y es gratis.

Pero cuidado con la ley 15/2022. Si el trabajador estuviese enfermo (no es necesario siquiera que este en IT) habría un indicio de discriminación, establecido por la ley citada: la enfermedad. Los tribunales en este caso aplican la inversión de la carga de la prueba, y ahora sí preguntan al empresario, cuales son las razones, por las que el empleado no ha superado el período de prueba. Y ante la ausencia de motivos en la comunicación escrita, la respuesta del juez sería, despido nulo discriminatorio. De modo que ojo con las herramientas caseras, para cubrir las necesidades, porque las empresas podrían verse obligadas a readmitir y pagar -como poco- los salarios de la tramitación judicial al despedido. Y aprovechamos -porque todas las ocasiones son pocas para denunciarlo- que los juzgados de lo social se estan tomando a veces la friolera de más de dos años, para resolver despidos, cuyos salarios habría que afrontar. Asi que, yo que tú me asesoraría, forastero.