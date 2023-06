El Perla o el mirlo blanco del toque

Lo conozco desde que era un niño, pero he tenido que hacer un viaje con él a la Peña Flamenca de Jaén, donde le tocó anoche al cantaor Rafael de Utrera con motivo de una semana flamenca dedicada a Juan Valderrama, para conocerlo del todo y poder decir que aunque siempre ha tocado bien la guitarra, desde adolescente, ahora, con 44 años, es un guitarrista rotundo, poderoso y con un gusto sevillano que pone la piel de gallina. Hijo de artista, recibió su primer beso de luz en la macarena calle Torrijiano, en el número 18, al lado de donde vivió tantos años el cantaor Niño de Fregenal, enfrente de Torres Macarena. Siendo un niño se mudó con su madre a la Alameda de Hércules, el barrio más flamenco de Sevilla, donde vivió entre artistas y se hizo flamenco para siempre. ¿He dicho flamenco? El Perla es flamenco, se crió como flamenco y vive en flamenco. Es quizá el mejor representante actual de la llamada escuela sevillana, que no es sólo la del Niño Ricardo, porque Sevilla ya tenía una escuela guitarrística antes de nacer el genio don Manuel Serrapí Sánchez (1904), que comenzó cuando el sanluqueño Paco el Barbero llegó a Sevilla de la mano de Silverio y puso escuela en San Esteban y tabanco flamenco en la céntrica calle Plata, al lado de donde Manuel de la Barrera y su discípula La Campanera tuvieron academia bolera.

De Sevilla fueron el maestro Pérez y Baldomero Ojeda, y Montero, que fue cuñado de Silverio y padre de Monterito. Y Robles, de los fijos en el Burrero. A la capital andaluza llegaron también el cordobés Antonio Moreno y Currito el de la Geroma, para quedarse, y trabajaron en sus locales flamencos genios de la sonanta como el jerezano Javier Molina y el gaditano Juan Gandulla Habichuela. El Perla, que llegó a juntarse con Eduardo el de la Malena, recogió todo ese legado y su toque huele a Sevilla desde la prima al bordón. A pesar de que es un guitarrista joven, cantaores como Chocolate y Panseco supieron de su destreza y sabor. De niño ya lo veía en Torres Macarena pegado a los viejos o por el Barrio de la Feria junto a Pepe Ríos, el bailaor de Morón. Y hoy es un señor guitarrista. Anoche estrenó en Jaén una guitarra de Barba que sonó a gloria. Trabaja casi todos los días en tablaos, festivales, teatros y peñas. No se queja, pero echa de menos que Sevilla se entere de que tiene en él a un guitarrista de los que no salen todos los días. Acompaña como pocos, conoce el cante, le gustan las fiestas y reuniones y ama lo puro. Es el mirlo blanco, un guitarrista sencillo, de los que no alardean de nada, pero con una jondura poco común. No lo dejen de la mano, que es un talento de Sevilla.