El poder es el poder. Punto

Algunos están en Babia, sobre todo muchos jóvenes bienintencionados que ejercen de lo que son, de jóvenes, enfermedad que, como se sabe desaparece con los años. ¿Creyeron acaso que cuando Podemos estuviera en el poder iba a ser mejor que los de antes? A Irene Montero le están pidiendo papeles para aclarar en qué medida la manifestación feminista y casposa –por dogmática, ignorante y excluyente- del 8 de marzo fue una realidad por el visto bueno de los expertos en los que se escuda la ministra o por su voluntad política, con el fin de conocer si la ministra resultó cómplice en la expansión de la Covid-19.

La petición se la hacen sobre la base de la Ley de Transparencia que sacó adelante Rajoy. Pero la ministra no se muestra colaboradora con lo cual está demostrando su propia transparencia. Nada tiene de raro la actitud de Montero, aunque sus seguidores y ella misma clamen por la transparencia cuando les interese. La transparencia es un engañabobos, cuando me he metido a curiosear cosas me he encontrado con lo normal, cuántos pisos tiene éste, cuántos apartamentos el otro, cuánto dinero en una cuenta corriente la de más allá, en fin, simplicidades, poses democráticas para que nos hagamos la ilusión de que realmente estamos en una democracia. ¿Acaso alguien va a colocar a la vista de todos lo que pudiera comprometerle?

La democracia es el menos malo de los sistemas, en efecto, es el más adecuado a un ser como el humano que es egoísta pero que, al necesitar de los demás para sobrevivir, tiene que inventar algo en lo que todos se sientan los reyes del mambo, aunque sepan que no lo son y que hay reyes, reyecitos reyezuelos y vasallos. La democracia y su transparencia son unos bonitos juguetes necesarios.

Ahora bien, una vez que se pisa poder, los partidos, los empresarios, los sindicalistas, cualquiera de nosotros, por lo general, deseamos conservar ese poder y entonces nos pasamos la transparencia –que ya era casi una farsa- por el arco del triunfo. Debe quedarnos muy claro que el poder es el poder y punto, que el poder se diferencia de los demás ciudadanos y súbditos porque posee unos datos y una información que los demás no tenemos. Si no fuera así, el poder dejaría de tener sentido y eso es lo que no desea de ninguna manera, nadie quiere perder su poder, sea pequeño o grande.

Montero ya es ministra y entonces se guarda información para no dejar de ser ministra, de ahí para arriba. Rajoy se inventó la Transparencia ésa de pitiminí pero bien que se resistía a la ley su PP cuando querían los jueces aclarar las corrupciones y bien que el disco duro del ordenador de Bárcenas se disipó en el éter.

Esto es así, lo único que hay que procurar es elegir al menos malo, a la ética menos mala pero cuando llega el poder –y no digamos el Poder- la ética sale por la ventana. Los medios piden transparencia, pero ellos no son transparentes con los que queremos saber quiénes son realmente sus propietarios y sus benefactores y qué enjuagues se traen con la publicidad, por ejemplo. La Iglesia suele ocultar sus cuentas, los magnates poseen unas habilidades maravillosas para trasladar con un clic su dinero de un lado a otro de este mundo y los paraísos fiscales son eternos. Así es el poder, o lo tomas o lo dejas. Yo lo tomo, para arreglar un poquitín este mundo me gusta partir de lo que es, no de lo que ingenuamente quisiera que fuera. Y. por cierto, los que le piden transparencia a Montero, ¿se la van a pedir también a don Juan Carlos, rey emérito de España, o sólo están interesados en el socialcomunismo?