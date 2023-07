El populismo de Yolanda Díaz, los macarras metidos a políticos y nuestra actitud

Lo de la campaña electoral que está en curso comienza a ser deprimente.

Yolanda Díaz promete y promete sabiendo que no va a tener que cumplir su palabra. Veinte mil euros por aquí, días libres por allá, ayudas a espuertas y palabrería que permite entender en qué consiste el populismo más rastrero y cutre. Por su parte, los candidatos de Vox encarándose con los que protestan durante sus mítines; encarándose y tratando de justificar su violencia con que los protestones insultaban y pegaban a ancianas (en las imágenes podemos ver cómo el candidato de Vox, Igancio Garriga, se dirige hacia un grupo de personas que protestaban y sostenían esteladas y banderas arcoiris, pero no se aprecia agresión o insulto alguno). Si lo de Yolanda Díaz es cutre lo de este sujeto es macarra. Esta bravuconería que tanto gusta es asquerosa. Por si no era poco, estamos asistiendo a una campaña electoral en la que la protagonista es la verdad o, mejor dicho, la mentira. No sabemos apenas nada de lo que van a hacer los candidatos, pero discutimos si uno es un mentiroso o el otro es un alma cándida.

La política española se ha convertido en frentismo y casi en guerra civilismo. Es muy peligroso lo que está pasando porque estamos normalizando la mediocridad más pasmosa y el discurso del odio. No se puede entender ni consentir que nos mientan prometiendo lo imposible o que nos quieran arrear un guantazo por pensar de forma diferente. También Hitler al finalizar sus primeros discursos en las tabernas buscaba con sus seguidores a alguien que pudieran pegar un par de sopapos. Y la cosa terminó bastante mal.

Cuidado con lo que hacemos y con lo que consentimos incluso riendo la gracia, cuidado porque esto se nos está yendo de las manos.