El populismo y la hija del millonario

La hija de Amancio Ortega, el mayor empresario español y uno de los mejores del mundo, será la presidenta de Inditex y a la izquierda feminista no le ha gustado la noticia. No hay quien los entienda. “La meritocracia son los padres”, ha dicho Íñigo Errejón. El alcalde de Madrid, el señor Almeida, le ha respondido que, “a veces, son los hijos”, porque el expodemita colocó a su padre. Añadiría que, en ocasiones, son los novios o los amantes, y el que quiera entender, que entienda. Marta Ortega se ha preparado, evidentemente, para ponerse al timón de la empresa de su padre y le ha llegado la hora. Empezó de dependienta en Londres, para que supiera lo que significa empezar desde abajo. Es una mujer y la izquierda feminista debería haber celebrado la noticia, pero no ha sido así porque el problema no es Marta Ortega sino su famoso padre, empresario multimillonario que, además, dona cada año millones de euros al país y eso tampoco les gusta a quienes quieren un país pobre, el comunismo, la extrema izquierda, porque mientras haya pobreza tendrán votos de ciudadanos desesperados que no saben por dónde tirar para llenar la barriga. ¿Cuántas empresas han creado Errejón y los podemitas que se han colocado en el Gobierno? Por tanto, celebran poco el éxito empresarial porque eso significa creación de empleo y no les interesa que se reduzcan las colas del paro o que se cierren los comedores de pobres. Quieren hambre, comedores sociales, un pueblo calamitoso, porque cuando una sociedad vive bien y avanza en derechos deja de votar a la izquierda populista. Tampoco verán bien que el Gobierno de la Comunidad de Madrid vaya a poner gratis la educación de 0 a 3 años, reducir el gasto público y ayudar a adolescentes embarazadas, entre otras cosas, porque no aplaudirían nunca a Isabel Díaz Ayuso, que los barrió en las pasadas elecciones y los puede echar del Consejo de Ministros, donde hay algunos populistas.