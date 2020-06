El Potaje y la Yerbabuena le echan valor

El Potaje Gitano de Utrera le ha echado valor y se va a celebrar al final, aunque en agosto. Es una buena noticia porque los artistas flamencos dependen en gran medida de los festivales de verano para tener un año tranquilo, puesto que la pandemia es global y no se pueden ir al extranjero, como acostumbran. Celebrar el festival es una decisión muy arriesgada porque hay rebrotes del virus en todo el mundo y parece inevitable que nos libremos en España, donde ya vivimos una “nueva normalidad” muy parecida a la de siempre, luego tiene poco de nueva. Es decir, como si no hubiera pasado nada y el virus se hubiera ido. Es preocupante lo que ocurre en Pekín o en Alemania, pero los gitanos de Utrera han decidido que haya Potaje, que no es un festival cualquiera, sino el primero de todos, el más antiguo de cuantos se celebran en España, con más de sesenta años de historia.

Este festival se celebra normalmente en el patio del Colegio Salesianos, donde se podrían meter a cuatro o cinco mil personas sin ningún problema. Así que era posible la separación física, que no social, y que entraran mil personas con todas las precauciones que hicieran falta. Pero se va a celebrar al final en la Plaza de Toros de la Mulata. ¿Por qué es importante que se celebre este festival? Porque los profesionales del género necesitan ver que se puede salir de esta pesadilla. Y porque se van a animar otros festivales del verano, como el de la Yerbabuena de Las Cabezas –se celebrará también, en septiembre y como homenaje a Rosa Quiñones– y, sobre todo, el de Mairena, que suele cerrar la temporada, aunque ya hay otros que son también en septiembre, como el del Búcaro, de San José de la Rinconada, del que no hay aún noticias.

El primero que se habrá alegrado será el Pele de Córdoba, que recibirá su homenaje el sábado 29 de agosto en Utrera, una semana antes de que dé comienzo la Bienal. Pero se van a alegrar también cientos de aficionados que cada año van a Utrera a disfrutar del arte gitano, del sentido del compás y el pellizco que tienen los calés en general, pero sobre todo los de esta localidad sevillana. Ir al Potaje es ir a algo más que a escuchar cante. Es ir a pasar una noche de convivencia entre amantes de la cultura jonda. Y lo mismo ocurre en Las Cabezas de San Juan, donde se vive el flamenco de una manera también muy especial, en esa coqueta Plaza de San Juan Bautista. Así que estamos de enhorabuena, porque no son dos festivales cualquiera, sino de los punteros.