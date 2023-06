El PP con Vox si es preciso, ¿tan difícil es?

La política está ahí para evitar matarnos. La acompaña la diplomacia y la estrategia, todo con tal de no llegar a las manos. A veces la política alcanza extremos considerables, en España hemos desembocado en la polarización, en dos polos, en dos bandos, cada cual con sus matices internos pero dos polos, la bipolarización. En realidad, ya estaba ahí y en otros países, la polarización se hallaba en el interior del bipartidismo con sus corrientes diversas en su seno. Basta que algunos hayan visto que podrían volar solos porque había mercado para que se hayan separado del resto, una vez comprobado el anquilosamiento de los dos partidos ideados por el mercado para jugar a la democracia: huevo duro (PP) o huevo pasado por agua (PSOE).

Es un jaleo pero al final todo es simple: el huevo ha variado su presentación, ahora tenemos el huevo frito, el huevo aliñado, los huevos divorciados (hay un plato así en México), los huevos con mayonesa, etc. La huevería es infinita pero todo tiene un fondo común: el huevo, esto es, el orden establecido, las coaliciones obligadas a entenderse y las personas alfa que llevan el cotarro. Otro fondo común es la estabilidad institucional de España que es indispensable para la estabilidad socioeconómica. ¿Creen ustedes que Sánchez y los suyos ofrecen estabilidad? Vótenlos. ¿Creen que necesita un cambio este país? Voten al tándem PP-Vox. La diferencia está clara: PP y Vox asumen lo más sustancial de la Constitución de 1978. Los otros no. ¿Desean una España rota o bien confederada y sin monarquía? Voten a Sánchez y adláteres. Y tengan presente que si votan al PP-Vox vamos a sufrir follones independentistas de todos los colores y manifestaciones politizadas a diario, como está ocurriendo en Andalucía. Son consignas.

Aun así, déjense de vacilaciones, la política en España –y en otros países- ha girado hacia una guerra incruenta, hay dos bandos, ninguno es perfecto, están compuestos por personas y nadie es perfecto, nadie posee la verdad absoluta. Hay en España una falta de madurez tremenda en sus políticos, unos son jóvenes e inexpertos, otros menos jóvenes e inexpertos también. Lo de la señora Guardiola en Extremadura es inmadurez total, si alguien se presenta a unas elecciones y más a presidenta de una comunidad hay que tener las ideas claras. Sánchez aparenta que las tiene, se lleva a la gente de calle con esa pretendida seguridad que proyecta, ocultando siempre los temas más peliagudos.

El mundo entero gira hacia la derecha conservadora-ultraconservadora, conozco a personas de Vox que añoran a Franco, el otro día leí un artículo en el que se afirmaba que Vox no era un partido de ultraderecha sino un partido franquista. ¿Y qué? El mundo entero, y España con él, está hecho un galimatías, se halla en un hondo proceso de crisis de valores, la democracia no funciona como debiera porque la han convertido en un simple mercadeo con una ideología simplista. Volvemos a Baudrillard y su sociedad de consumo esta vez con traje digital. Millones de jóvenes piensan en ganar dinero a las primeras de cambio, sin esfuerzo, para consumir e incluso ser famosos. Una porción de ellos se suicida o se autolesiona si no lo logra o divisa dificultades. Hemos llegado a una población débil que deja en manos de la migración trabajos dignos para no mancharse las manos, cobrar del Estado y jugar a las maquinitas. Hemos matado la cultura de saber quiénes somos, de dónde venimos y adónde vamos. No sé si esto lo puede empezar a arreglar el dúo PP-Vox. El fascismo franquista no va a volver, se aprende, ya nadie va a maltratar a mujeres o a homosexuales como antes. A cualquier sistema de normas se le llama fascismo y normas tienen que haber en la sociedad y en la familia porque las hubo desde que íbamos por ahí en hordas familiares a buscar la comida de un sitio a otro y comíamos hasta carroña.

El planeta necesita una movida grande y la izquierda sólo sabe predicar cosas lindas y hablar mal de los ricos que son los que impulsan el mundo, para bien y para mal. Si alguien tiene dudas de votar al PP o a Vox que lo piense bien, pero que no se acompleje por eso, la política progresista no es progresista, basta con echar una mirada al nivel cultural de los jóvenes, la revolución empieza por abajo y abajo lo que hay son revanchas y adoctrinamientos, no ciencia y educación ilustrada y heterodoxa. Esto es una guerra, apúntese a un bando, al otro o, como tituló un libro de poemas mi amigo Emilio Durán, márchese a un exilio cercano, el Exilio de pecho adentro, que así se llama el libro.