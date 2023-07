El precio de meterse en la alta política

A mi colega de la Universidad de Sevilla y de la Facultad de Comunicación, profesor Francisco Sierra, catedrático de Teoría de la Información y la Comunicación, la prensa le ha buscado las cosquillas en cuanto ha llegado a la alta política, en cuanto se ha situado como número uno en la lista de Sevilla por Sumar. Es duro llegar arriba y que te miren con lupa los medios encargados de ser las voces de sus amos y de investigar siempre en la misma dirección. Este hecho unidireccional es doloroso, si queremos que no huyan más públicos del periodismo habrá que equilibrar la balanza y no que los medios se han convertido en simples correas de transmisión de los partidos, llenándonos la cabeza de desinformaciones y propaganda. No siempre los malos o los buenos van a ser los mismos.

Para mí también resulta doloroso que se tire la piedra y, al margen de todo lo bien argumentado que está el caso, no se le dé desde el primer momento la oportunidad de defenderse al acusado de “jugar” con el dinero público ecuatoriano, en este caso. No puedo colocar ante los ojos de mis alumnos la información sobre Francisco Sierra si la veo así o bien si decido hacerlo tendré que advertirles que los códigos deontológicos no permiten estos enfoques parciales. En lugar del derecho a la réplica se busca que la bola de nieve engorde día tras día y así la temática persista en el tiempo.

Por otro lado, aunque me lo imaginaba, no es respetable cómo está elaborando y formando Yolanda Díaz su partido. ¿Se ríe de nosotros? ¿Cree que la prensa es idiota? La señora Díaz tiene la obligación de saber a quién coloca en una lista electoral y más a quién coloca en primer lugar. El asunto del profesor Francisco Sierra ya se rumoreaba desde hacía tiempo en la universidad, a mí me lo narraron sólo en su titular y no quise saber nada más, no era mi guerra, ya sé de qué va esto de la política y de la política académica, cómo nos despellejamos a veces en reuniones oficiales o por los pasillos. Yo no dejé el periodismo, donde ya tenía mi vida resuelta, para irme a la universidad perdiendo bastante dinero al principio, me fui por vocación, no para guerrear. Cuando Teresa Rodríguez andaba comenzando su andadura política recibí un email de alguien cercano a ella. La señora Rodríguez quería conocerme por mi curriculum vinculado a la comunicación y sus relaciones con el poder. Contesté aceptando su invitación pero enviando -con ruego de que se leyeran- unos enlaces a textos míos donde aplicaba el llamado pensamiento crítico -el que sigue el profesor Sierra en sus planteamientos- al propio pensamiento crítico, es decir, a la izquierda. Nunca recibí respuesta. De vez en cuando me invitan a reuniones donde la izquierda busca su seña de identidad. No voy, yo ya no soy de izquierdas como lo era antes, no puedo serlo. ¿Soy de derechas entonces? No exactamente, soy humano, y todo humano, quiera o no, es de derechas, pero no es de derechas exactamente. Dejemos eso que da dolor de cabeza.

Le mandé un wasap al profesor Sierra felicitándolo por ir en la lista de Sumar como número uno. Su respuesta fue cariñosa y sincera. El hecho de que yo no pueda ya apoyar a la izquierda por simples deducciones intelectuales no significa que no me alegre ante el hecho de que un compañero de facultad pueda hablar en Las Cortes y cubra así un posible deseo. Creo que es un punto favorable para mi universidad, sea el partido que sea, comprendo que en las alturas de mi institución hay bastante influencia socialdemócrata, pero eso no significa que no me satisfaga que mis colegas alcancen puestos de responsabilidad y más si sé que son válidos para ello.

Cuando ya entras en la alta política el tema cambia radicalmente. Lo saben quienes han hecho incursiones en ella, algunos me las han narrado. Con Francisco Sierra y su trabajo en Ecuador pueden hacer lo que con Pablo Iglesias cuando colaboraba en la televisión pública iraní, lo que pasa es que Sierra aún está naciendo y por ahora tal vez lo dejen ahí. A Iglesias lo creó el sistema de mercado porque daba audiencia en sus debates y por tanto dinero. Cuando triunfó en política y se dieron cuenta de que habían alimentado al “monstruo” pasó a ser un diablo financiado por los terroristas fundamentalistas iraníes y por los chavistas asesinos. Francisco Sierra trabajó en el Ecuador del presidente Rafael Correa, el que llamaba Anita nada menos que a doña Ana Pastor. Correa también era un comunista de lo peor para Occidente. Y no es cierto. Correa se doctoró en Economía en EEUU y dio cobijo en la embajada de Ecuador en Londres a un Julian Assange que se está muriendo en la cárcel injustamente y lo quieren matar en EEUU por filtrar crímenes de guerra del ejército USA. En mi especialidad académica Correa es un auténtico experto, de ahí que la prensa oficial del sistema lo haya masacrado.

La obligación del periodismo es vigilar al poder, pero, por favor, a todos, no siempre mirando en la misma dirección, como si una torticolis gravísima e incurable se hubiera apoderado del oficio que García Márquez consideraba el más bello del mundo. Ahora bien, los medios tienen un atenuante: les dicen a sus lectores lo que estos quieren escuchar. Lo que parecen ignorar es que bastantes de esos lectores comienzan ya a cansarse.