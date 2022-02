El problema de la okupación se convierte en crónico

El problema de la okupación es cierto y real. El problema de la okupación no solo afecta a bancos e instituciones del Estado porque no son pocos los propietarios particulares que tienen que enfrentar un problema serio que pone en jaque su economía y una propiedad que debería ser intocable (la Constitución reconoce la propiedad privada como derecho consagrado). Si bien es cierto que corren bulos en todas las direcciones posibles, que los medios de comunicación han dedicado mucho tiempo a problemas muy señalados haciendo de ellos un mal general y más extendido que lo que está realmente, también es cierto que este problema afecta a propietarios de toda España que se ven metidos en un follón judicial porque, generalmente, mafias organizadas okupan sus inmuebles causando enormes molestias de todo tipo que se dilatan mucho en el tiempo.

Por cierto, utilizo la ‘k’ para referirme a la ocupación ilegal de inmuebles porque así se entiende bien el asunto. No me gusta nada este tipo de cosas, pero la realidad manda y hay que asumir cómo es. Okupación con ‘k’.

En España, el fenómeno de la okupación ha ido creciendo durante los últimos años aunque ya existen Comunidades Autónomas que han logrado mantener los niveles de esa okupación estables o en claro retroceso. Cataluña en el territorio en el que el fenómeno causa mayores problemas. La aprobación de los decretos ley 17/2019 de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda aprobado por la Generalitat de Cataluña y el 1/2020 que modifica la definición del concepto de ‘vivienda vacía’ hicieron que Cataluña se convirtiese en el paraíso de estos sujetos que entran en propiedades ajenas y se quedan a vivir allí (muchas veces a destrozar el espacio, a causar problemas en el vecindario y a generar un negocio en el que se ven implicadas personas que, sin saberlo, pagan un alquiler a alguien que ni siquiera es propietario de ese inmueble). Andalucía es la segunda Comunidad Autónoma en número de okupaciones (un tercio de las que sufre Cataluña aunque el doble que Madrid y la Comunidad de Valencia). El asunto se convierte en crónico y eso es una muy mala noticia.

Por otra parte, para entender el problema de la okupación, conviene saber que según el código penal, lo que entendemos por okupación puede ser allanamiento de morada (artículo 245.2) o usurpación de vivienda (artículo 202.1). El allanamiento se produce en domicilios habituales, se castiga con penas que van de los 6 meses a los 2 años y el desalojo se puede producir en horas tras la detención de los delincuentes. La usurpación de vivienda se produce en inmuebles en desuso y se castiga con penas que van de 3 a 6 meses. Esto significa que los sujetos que entran, por ejemplo, en un piso propiedad de un banco que está vacío, lo tienen bastante fácil y pueden llegar a vivir allí una larga temporada sin problema alguno. No obstante, echar a un okupa de una casa habitual o de una segunda residencia ya es inmediato gracias a una ley de desalojo exprés de 2018, aprobada por PP y Ciudadanos y rechazada por, entre otros, el PSOE, que dejaron fuera del texto los pisos vacíos de los bancos.

El problema es que se pone en juego la propiedad privada y eso es un peligro enorme. A nadie se le ocurre que un individuo pueda entrar en un vehículo aparcado en la calle (aunque el propietario posea 6) y que pueda irse de viaje sin que suceda nada. Aunque el ejemplo no es similar a la okupación, sirve para ilustrar la idea. Y el problema se extiende a otros ámbitos que tienen que ver con los inmuebles. Por ejemplo, el mercado de alquiler se ve seriamente afectado por la okupación. Contratos de arrendamientos que se dejan de pagar y que suman subarrendamientos de habitaciones a personas que okupan sin título; contratos que se pagan un mes solo y que permiten estar una larga (y dolorosa) temporada dentro a unos indeseables. En estos casos de alquiler, la recuperación de viviendas se sitúa entre los 12 y 15 meses de media.

Aunque el problema es complejo, una medida que podría paliarlo sería la creación de vivienda social en alquiler. En España este tipo de inmuebles alcanzan el 2 por ciento mientras que en Países Bajos llega al 30 por ciento o al 17 por ciento en Francia y Reino Unido. Si se siguen haciendo esfuerzos para resolver en los tribunales los casos de okupación, pero no se hace un esfuerzo por arrancar de raíz el asunto en nuestra sociedad, mal negocio estaremos haciendo.

En definitiva, lo que no puede pasar es que una anciana vaya a por el pan y se encuentre en la calle (algo muy poco habitual aunque ya ha pasado); lo que no puede ser es que una empresa se vea envuelta en un proceso judicial porque unos sujetos han decidido instalarse en uno de sus inmuebles o porque los inquilinos dejen de pagar durante meses. Los perjuicios económicos son tan extraordinarios que conviene tomar medidas en todos los sentidos.

No hace falta decir que algunos políticos han disparado con pólvora ajena y que han permitido esta práctica en sus entornos sabiendo que un segmento de la sociedad quedaría atrapada en sus garras políticas. Pero no han puesto, ninguno de ellos, su piso a disposición de los que okupan. Eso no ha pasado ni pasará. Al final, encontramos instalado el problema en el mismo lugar.