El problema del agua afecta a Sevilla y su provincia. Toda recomendación, es poca

Ya algunos ayuntamientos están tomando desde hace algún tiempo soluciones para poder ahorrar la poca cantidad de agua de nuestros embalses. El tema de la sequia , si las lluvias no lo solucionan, es un verdadero problema y muy grande. Esta semana el ayuntamiento de los Palacios y algún que otro mas han sacado bandos para que la población se conciencie y ahorre toda la que pueda. También vemos a desaprensivos lavando en las puertas de sus casas coches y regando como posesos las plantas de casa o chalé, no digamos el tema de las piscinas estos energúmenos las llenan como si la cosa no fuese con ellos. Los Palacios y Villafranca y su alcalde ha publicado un bando de Alerta por sequía declarada en el sistema de abastecimiento derivado del embalse del Huesna. Desde alcaldía, se hace un llamamiento a la ciudadanía, organismos, empresas y servicios municipales para que empleen el agua de manera racional y responsable. De acuerdo con el Plan Especial de Sequía de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y en cumplimiento del Plan de Gestión de Riesgo por Sequía del Consorcio de Aguas del Huesna, se ha declarado el inicio de la situación de alerta .Se solicita a todos los vecinos que adopten medidas para conseguir un ahorro efectivo de agua en hogares y comercios. En cuanto al riego de parques y jardines: Se aconseja realizar el riego exclusivamente en horas comprendidas entre el atardecer y el amanecer, preferiblemente entre las nueve de la noche y las ocho de la mañana. Son algunas medidas que se ponen en marcha en pueblos como Los Palacios y Villafranca. El riego ha de ser el mínimo indispensable para garantizar el mantenimiento de las especies y siempre mediante goteo o riego por aspersión. En ningún caso, se debería llevar a cabo el riego a manta; se debe evitar el riego los días de lluvia, aunque las previsiones sean nulas. Otro de los puntos que se transmite a la ciudadanía es: El riego sólo deberá realizarse un máximo de 2 veces por semana. Se ha de incrementar las acciones de instalación de elementos de ahorro y eficiencia del riego de parques y jardines públicos. También es aconsejable evitar la plantación de césped, plantas ornamentales o árboles que requieran de algún tipo de riego con agua potable. En caso contrario es recomendable ajustar temporizadores de riego. Entre otros puntos, no olvidemos algo fundamental, se quiere hacer partícipe a la ciudadanía de que la situación de sequía no afecta sólo al volumen de agua disponible en el embalse, sino también a la calidad de esta, pues al ser captada cada vez más cerca del fondo del embalse su calidad empeora progresivamente. Si bien se ha ido adaptando el tratamiento de potabilización a las características cambiantes del agua bruta, no puede descartarse que propiedades organolépticas del agua tratada tales como olor, color o sabor puedan verse negativamente afectadas. Queridos lectores el agua es una cosa muy seria y cada uno tenemos la obligación de comunicar a las autoridades el despilfarro que alguna persona este realizando, si somos testigos de esta. Es la grave situación de sequía en nuestra tierra. Otras grandes capitales del país, caso de Barcelona, la cosa es muy seria y también están tomando medidas muy fuertes.