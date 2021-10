El ‘Profesor Colinet’ y la magia de la Radio

Hoy permítanme que más que hacer un artículo de opinión para este espacio, más o menos ácido, actual, misterioso o como de el día dé de sí, ruego que me permita hacer un paréntesis para hablarle de algo y de alguien.

Los que me conocen saben que soy de las voces habituales en muchas cadenas de radio en las que trabajo, participo o colaboro, el poder transmitir desde un micrófono es un ejercicio de comunicación como no se puede describir otro. Me gusta escribir, todos los sabéis, me gusta contar mis cosas en televisión, pero la radio deja un gusanillo difícil de consolar cuando no se tiene.

Internet va ganando terreno, poco a poco, son muchos los que escuchan los podcast con sus programas en diferido y es un avance importante pero que jamás, jamás, podrá sustituir lo que es el poder encender la radio y comenzar a escuchar, en directo, en vivo, su cadena favorita y el programa que seguimos.

Escucho decir aquello de “la radio está muerta”, que es una falacia y una muestra de ignorancia. En unos casos esconde el propio desconocimiento del medio, en otras lo que es el “querer y no poder”, el querer tener o mantener un dial y por gastos no poder hacerlo, y no por ello hay que denostar un medio. Igualmente esconde la falacia de la mentira...

Conductores, los profesionales del “rosco”, personas que trabajan en mercados o negocios con la radio puesta (que no internet), vigilantes de seguridad, servicios de guardia o insomnes que les hace compañía, consumidores potenciales de radio y, al otro lado, una voz calidad, simpática, insinuante o incisiva que trata de llevar la magia a tus oídos, de forma personal, de forma activa, destinada para ti. No puede haber algo más emocional y personal, aunque le hable a miles de personas.

En la radio sevillana siempre ha habido grandes personajes y grandes voces, sería injusto por mi parte nombrar a unos y dejar fuera a otros por eso, en lo implícito que se lea el reconocimiento general a ellos; pero yo les quiero hablar de alguien que dedicó y dedica su vida a la radio y a formar locutores. Es el “Profesor Colinet”, como lo rebautizara mi amigo Agustín Bravo y no es esconde más que a la persona de José Antonio Colinet.

Tuve la oportunidad de conocerlo allá por el año 2006 en la entonces Giralda Tv, hablando de leyendas urbanas junto a Pepe da Rosa Jr., a partir de ese momento tendría la oportunidad de conocerlo mejor y comprender su aportación a la radio sevillana.

En La Rinconada, en Sevilla FC Radio, en Estilo Radio y muchas otras, entre ellas Canal Sur o Cope, donde ha tenido la oportunidad de transmitir la magia de la radio a su forma, con estilo, con carácter, con ingenio, con fuerza, con audacia.

Iba más allá pues también formaba a nóveles locutores que recibieron sus siempre instructivas y recomendables casos así como buenos mensajes para ganar en dicción, expresividad y mejorar. Hasta este que les escribe tiene ese inmenso placer y aprendí y aprendo con él y de él. Esa labor es muy importante.

Dimos el salto a televisión, con su “Okulto” en CRN Giralda o “Kronos” en 20 tv se llevó la Historia o el Misterio, cual Juan Antonio Cebrián sevillano a todos los espectadores, en un programa tan interesante como cultural.

Poder llegar a su casa, a su hogar, y hacerle llegar la Historia de forma fácil, sencilla, llana, divertida, con la espontaneidad y libertad con la que se hacía –como en la radio- le hizo uno de los imprescindibles en la televisión local, sin guiones, improvisación sobre seguro y, lo más importante: con clase y con ganas de compartir.

Así el “Profesor Colinet” es uno de esos magos de la radio, de la televisión, a él le gusta llamarse “superviviente” y, en muchos aspectos lo es, para mi aparte de un maestro es un amigo al que hoy le quería rendir ese tributo que hacer extensivo a todos los pioneros en la Comunicación. Simplemente decirle y decirles: GRACIAS.