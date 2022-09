El próximo viernes se presenta en Lora el disco “Una historia de amor” dedicado a la virgen de Setefilla

El primer teniente de alcalde y concejal-delegado de Ciudadanía y Cultura, Miguel Ángel Nogales, acompañado por Paloma Gómez Angulo (directora musical y productora) y Pedro Bonilla (compositor), han ofrecido una rueda de prensa el pasado miércoles en la Sala Municipal de El Bailío, para presentar el disco ‘Una historia de amor’, que será presentado públicamente e interpretado por el grupo ‘Siempre Setefilla’, en un concierto en el Teatro Cine Goya (22.30 horas) el próximo viernes 9 de septiembre. Pedro Bonilla, indicó que el disco se ha compuesto durante el periodo de la pandemia, al igual que la grabación de este, siendo un reconocimiento más a nuestra Patrona, María Santísima de Setefilla. La productora musical Paloma Gómez Angulo señaló que hemos tenido dificultades durante la grabación por motivo del Covid19, pero también hay que reconocer que gracias a esta circunstancia se ha podido contar con artistas de primer nivel para la producción de este. De esta manera, la presentación pública del disco tendrá lugar el viernes 9 de septiembre a las 22.30 horas en el Teatro Cine Goya, estando disponibles las entradas (2 por personas) ese mismo viernes a partir de las 11.00 horas en la Sala Municipal de El Bailío. “Los asistentes al concierto se llevarán como obsequio un disco por persona, de los 1.500 que ha financiado el Ayuntamiento de Lora del Río. Son las cosas que tenemos que sacar buenas de la pasada pandemia. Durante ese tiempo los creadores han tenido la oportunidad de hacer posibles cosas como la composición de este disco, por cierto, las personas que han podido escucharlo me hablan maravillas de este trabajo. La unión de Lora del Rio con su patrona es conocida por toda nuestra provincia y seguro que muchos Loreños se quedan fuera del acontecimiento del próximo viernes, no me resultaría nada extraño que se tenga que hacer una segunda presentación por el aforo del teatro Goya. A primeros de este mes que acaba de nacer siguen saliendo cosas que se crearon durante la pandemia, es lo positivo que podemos sacar de esos terribles momentos.