El retorno de Machado

Hace unos días, surgió nuevamente la polémica a través de Carmen Calvo sobre el retorno de los restos de Azaña y no volveré a referirme a este tema porque no en vano ya dijo el que fuera Presidente de la IIª República que “uno es de la tierra donde muere” y diré que, por cierto, las cenizas no desaparecen fácilmente de los lugares laberínticos donde se depositan.

Incluso a veces, hay mariposas en su derredor y los niños perciben como vivos, a quienes quizás aun no se han ido, como los barcos interminables que transcurren en el horizonte y que aparentando inmóviles, de repente desaparecen...

Mientras los impostores de la nada se apropian de Azaña, en Sevilla sigue imponiéndose el silencio en torno a los restos de Machado.

Debe ser que el Alcalde de la ciudad, Juan Espadas, está pensando en otras cosas y haría bien en no distraerse no sea que Alfonsito Celis, le acabe arrebatando la vara de mando de la que Griñan le despojara.

Sigo esperando, también, que Antonio Burgos levante el veto que impuso cuando criticara al poeta en 1.969, con ocasión del Homenaje a Serrat, por su inolvidable disco de color rojo evocando a ese hombre del casino provinciano que vió a Carancha (Cara-Ancha) recibir un día.

“Saeta contra saeta” fue el título del panegírico contra Machado con que Burgos lo sentenció, calificando de “catalán” al cantautor, obviando hasta su atributo de creación de la música que inspirara la marcha, con los arreglos de Ricardo Miralles, del Señor de la Salud.

Sin duda todos tenemos un mal día.

Pero Machado ya era universal mucho antes. Incluso en 1.959 recibió un homenaje en Colliure (donde yace), encabezado por el inolvidable Juan Goytisolo, otro defenestrado de España, vía Marrakesh y sobre cuyos últimos días, resignado a recibir el Premio Cervantes sin siquiera saludar a los Reyes, tal vez mereciera otro artículo de opinión, que versara sobre el triunfo de aquello que él llamara el amiguismo pringoso y tribal.

Porque no hay ensoñación más sevillana, que la que ideara en sus últimos estertores “esos días azules”, que no imagino otro color como el de Sevilla fundido en el azahar ardiente de Luna llena en los Jardines de Murillo.

Como diría el propio poeta “mi Sevilla infantil... cual muerde el tiempo tu memoria en vano”

Sevilla envejece mal y sigue siendo única en exiliar con honores. Cernuda, Machado. tanto da...

Cara-Ancha tenía el talento único de matar al toro recibiendo de frente, con los pies quietos. Así las cosas, espero tengamos la fortuna de que alguien imite esa suerte y sueñe la vuelta imposible de quien no fue emigrante, sino exiliado a la espera inútil de un retorno en democracia y tal vez de república de besos y hombres libres.

Siga en Colliure o no, mi homenaje a alguna maestra, que aun dicta con emoción sus versos, a quienes con letras grandes y dispersas, los impregnan en las hojas amarillas de sus corazones e incluso buscan una escalera, -sí una escalera- para Manué, el Cristo de los Gitanos, siempre por desenclavar...