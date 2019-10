El rey del cante sevillano

Posiblemente fue el cantaor más grande de Sevilla, con permiso de Manolo Caracol, Tomás Pavón, Pepe Pinto o Manuel Centeno, que eran también sevillanos de la capital. Mañana es día 15 de octubre y ese día, de 1891, nació en la ciudad de la Giralda el gran cantaor Manuel Jiménez y Martínez de Pinillos, Manuel Vallejo. Era de San Marcos, porque nació en la calle Padilla, 1, barreduela de San Luis, una zona muy flamenca de Sevilla, cerca del Barrio de la Feria, la Alameda de Hércules y la Macarena. Ahí nació el que con los años llegaría a ser el Rey del Cante, título que le dio nada más y nada menos que la Niña de los Peines. En uno de sus discos de pizarra, Pastora le dice: ¡Viva el Rey del Cante!”. Ya ven, una gitana diciéndole a un gaché que era el rey, el amo, el genio de la cosa jonda. Y se lo dijo de verdad, porque me consta que Pastora adoraba a Vallejo. Sentía locura por Chacón, Manuel Torres, su hermano Tomás y Pepe Pinto, su marido. Pero cuando había que hablar en serio sobre el cante andaluz, lo citaba como a la gran autoridad que era. Eran además muy parecidos artísticamente, dos intérpretes muy largos, con voces personales y una rara habilidad para gustar a todos. Sevilla no le ha dado su sitio a Vallejo, la ciudad donde nació, donde no tiene nada, solo un azulejo que se colocó en la casa donde nació por voluntad de, curiosamente, Antonio Mairena. Aún no se ha hecho realidad el viejo sueño de muchos aficionados de Sevilla, que se le pusiera un monumento en la Alameda. ¿Se lo imaginan? No, la verdad es que no. Mi imagino el de Manuel Torres con pelo natural, que era el deseo de Federico García Lorca. Pero a Vallejo no lo veo en bronce. Huyó siempre de honores, hasta que en 1926 le dieron la II Llave de Oro del Cante por ser la figura de relumbrón de ese momento, a pesar de que vivía aún Chacón y de que la Niña de los Peines era la reina del cante. Mañana es el cumpleaños del señor Vallejo y he querido recordarlo aquí, en El Correo, no para pedir que le pongan un monumento, sino para llamar la atención y decir que fue el más grande de su tiempo, aunque también el más raro. El genio.