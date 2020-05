El Rey, por los suelos

Dos sondeos recientes dan como resultado que la gente suspende al rey Felipe VI (4,8) y lo coloca hasta por debajo de algunos políticos (Margarita Robles obtiene un 7,2), mientras los mejor puntuados son los sanitarios (9,36) y el ejército (8). No hay por qué fiarse de un sondeo pero sí tenerlo en cuenta. Desde hace tiempo, los sondeos, más que sondeos rigurosos, son mensajes intencionados para llevarse a la gente a un molino u otro, deben suponer una vergüenza para los sociólogos que se sientan sociólogos de verdad y estén siendo utilizados pero es que la política y los intereses ideológicos que están tras ella están destrozando muchas profesiones vitales para que la democracia funcione de verdad.

Así, los jueces son elegidos como son elegidos y hasta los servidores de la ley son clasificados en progresistas y conservadores, no es extraño que en cualquier juicio los litigantes se pregunten por el juez que les tocará en suerte con lo cual están admitiendo que la ley no es ciega. Cómo fiarse de jueces y juezas que hoy son jueces, mañana ministros y pasado mañana jueces otra vez.

Los inspectores de Hacienda se quejan de los déficits de transparencia que soportan, los periodistas serios de las presiones que aguantan desde la propiedad del medio, todos los años el informe sobre la profesión saca a la luz dichas quejas que los medios en su generalidad ignoran, el periodismo está muriendo, devorado por el sectarismo más destructivo, la propaganda, los chismorreos y los bulos.

Sentado lo anterior, de todas formas, aunque teniendo la precaución de que los sondeos los encargan los medios a empresas ligados a ellos, lo del rey es para pensarlo despacio y creo que tiene cierta lógica. La gente no se conforma con que le haya quitado el sueldo a su padre porque la ciudadanía lo está pasando muy mal y no le debe gustar nada que el rey Felipe permita que el rey Juan Carlos vaya por ahí cargando con la sospecha de si se habrá corrompido a base de ganar comisiones. Eso de que mientras unos y otros se las ven y se las desean para cobrar unas subvenciones o un paro o unos Ertes y que ni siquiera puedan abrir sus negocios de par en par mientras que otros viven a cuerpo de rey sin, a primera vista, dar el huevo, debe cabrear y mucho. ¿Qué han hecho los reyes actuales y los eméritos para poseer esos privilegios? ¿Traer y consolidar la democracia en España como dicen algunos medios? No me hagan reír, caballeros, a ver si me voy a herniar.

El rey Felipe ha actuado muy mal en los últimos dos o tres años, sus discursos van dirigidos a la España del pasado no a la del futuro por más que hable del futuro. "España no puede ser de unos contra otros; España debe ser de todos y para todos", dijo en una de sus alocuciones. Precioso, pero, ¿eso cómo se logra? ¿Se queda uno en palacio y que los demás arreen?

El monarca tiene ante sí el problema de los independentismos que es gravísimo porque no son ni dos ni tres los que los persiguen sino millones de personas y cuando interviene yo escucho a los Borbones del siglo XVIII y XIX. Con la pandemia no llama a consulta a los principales políticos de España como jefe del Estado que es y estamos ante un problema no sólo de Estado sino de subsistencia de ese Estado que va a ser probablemente intervenido por los hombres de negro de la UE. No, no, con todos mis respetos, Majestad, si usted es el rey de España tiene ante sí un reto que va más allá de un seguimiento a distancia, no sé si está usted trabajando por lo bajini, pero la clase política que jura o promete cargos con ese cachondeo que se trae entre manos –cada uno diciendo lo que le da la gana- necesita un toque desde las más altas instancias a ver si sienta la cabeza. Y la máxima instancia es usted, la gente quiere ver si usted es de auténtica necesidad para ella. Por lo pronto, ¿qué hacen esos dos muchachos, Casado y Sánchez, sin firmar un acuerdo de Estado para empezar a salvar la inevitable catástrofe que estamos ya empezando a padecer? Su padre será lo que sea, pero se movió en la Transición mucho más que usted ahora.