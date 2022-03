El ritual de las mujeres con roete

Ayer hablaba con una querida amiga venezolana sobre qué era un roete, que no lo sabía. Cuando supo que era un tipo de peinado, el pelo recogido en la nuca como en forma de aureola, me dijo que en su país a ese peinado le llamaban rollete, lo que aquí es un ligue o aventura. Me encantó hablarle sobre el roete, porque mi vida ha estado llena de mujeres que se recogían el pelo de esa manera tan común en España, sobre todo en la Andalucía del franquismo. No recuerdo haber visto nunca a mi madre con el pelo suelto ni siquiera en la casa, sino recogido en un roete o una cola de caballo. Tenía un pelo negro precioso, pero cuando murió mi padre se le puso pronto blanco, supongo que del sufrimiento, y se echaba un tinte dos o tres veces al año. Muy pocas mujeres se soltaban el pelo en Palomares, y a la que lo hacía y andaba por la calle con la melena al capricho del viento aljarafeño, la sacaban en las cajas de cerillos como a los toreros de relumbrón. Una hermana de mi padre, mi tía Rosario la Serena, de Arahal, llevó un roete toda su vida, como si fuera una condena. Tenía una melena negra impresionante, que cepillaba cada día al levantarse, pero siempre la recogía de esa manera tan tradicional. Era todo un ritual verla arreglándose para ir a la plaza de abastos, al Cristo, con su delantal de cuadritos y una moña de jazmines frescos en el pelo. Jamás la vi con tacones, ni arreglada de una manera especial, porque no iba casi nunca a ninguna parte. Las mujeres eran las sacrificadas de aquel tiempo y no solo porque no podían elegir cómo llevar el pelo, o no siempre, sino por una cuestión de sometimiento social. Una mujer con la melena suelta iba provocando, al menos en aquellos años y en Palomares. Y si era rubia, que alguna hubo, se decía que iba pidiendo guerra. Cuando llegaba el verano se hacían una permanente, por aquello de estar fresquitas, que les duraba hasta el otoño, cuando volvían de nuevo al roete, al peinado práctico, del a día.