El Rocío en 2023 o la cara B de un lugar incomparable

Cuando alguien conoce un lugar; cuando alguien visita por primera vez un pueblo emblemático, una localidad que ha visto en la pantalla del televisor cien o doscientas veces y ha ido colocando en su imaginario dentro del cajón de lo brillante; espera encontrar algo parecido a lo imaginado. No suele ser así porque la realidad es algo cruel con todas las cosas, pero lo que impacta e hiere es encontrar un estercolero en ese espacio en el que debería lucir la magia. Una cosa es que la imagen idealizada se venga un poquito abajo y otra, bien distinta, que la realidad sea espantosa. He estado en El Rocío, esa pequeña aldea del municipio de Almonte (Huelva), que tantas veces había visto en televisión, en fotografías y documentales. Y me he encontrado con un lugar en el que, dependiendo de si estás en un lado u otro de la calle, encuentras, bien normalidad y cierto orden, bien basura acumulada, muebles abandonados y suciedad. He preguntado la razón por la que esto es así y ya me he enterado de algunas cosas que son entre absurdas y temerarias (porque un político que hace estas cosas se está jugando el puesto minuto a minuto) y resulta inexplicable tanta torpeza.

Las casas de El Rocío tienen una fachada frontal en la que se encuentra la entrada principal y todas las casas de la calle tienen esa entrada dando a la misma calle. Y todas tienen una cochera a la que se accede por la parte contraria. De este modo, la parte trasera no está orientada a lo que podríamos llamar la parte noble en la que se pasea, se hace vida y todo tipo de actividad propia de una aldea como esta. En la calle a la que dan las puertas de entrada a las viviendas se pueden ver señales que prohíben el estacionamiento y en las que se señala, claramente, que la grúa puede llevarse el coche que aparque allí. En la parte trasera no están colocadas esas mismas señales aunque tampoco se puede aparcar y la grúa hace estragos ya que las personas normales y corrientes no poseen poderes paranormales con los que pueden adivinar las cosas más inverosímiles. Es verdad que el estacionamiento está totalmente prohibido y la circulación solo es posible para autorizados o con pases del Plan Aldea, pero conviene hacer las cosas con cariño y lo mejor posible (señalizar una calle y otra no puede ser causa de confusión para el despistado o el más nuevo en el lugar). ¿Cómo es posible que no esté señalizado algo así? ¿Señalizar en la calle paralela sirve para todo? Pues no se puede aparcar ni en un sitio ni en el otro. El coche se puede estacionar en al aparcamiento del Ayuntamiento pagando lo que corresponda.

Por otra parte, la parte trasera de las casas está llena de basura y de todo tipo de objetos. Es decir, no se puede aparcar y los impuestos que se pagan se deben dedicar a otros asuntos porque a dejar las calles limpias no parece que se destine un solo céntimo. Además, en este momento del año, las cocheras quizás se dedican a la carreta y a los animales y todo se complica. Un despropósito que desespera a cualquiera. No se puede aparcar ni a un lado ni a otro, un despiste te puede costar una pasta y, por si era poco, la parte trasera de la calle convertida en un vertedero. Digo yo que con lo que se paga de aparcamiento y con los impuestos del año se podían limpiar las calles ¿no?