El sueño de La Niña de Bolívar

Anda estos días por Sevilla, Huelva y Cádiz Jafelin Palacios, la cantaora venezolana Niña de Bolívar. Es junto a su marido, el empresario canadiense de Vancouver Mitch Helten, la dueña del portal ExpoFlamenco, que lleva siete años siendo el medio de comunicación de flamenco más importante y leído del mundo. El día 16 de este mes, Día Internacional del Flamenco, recogerá en Sanlúcar de Barrameda el premio de la EFA (Escuela de Flamenco de Andalucía), correspondiente a le mejor labor con el flamenco en los medios de comunicación internacionales. Compartirá protagonismo, pues, con artistas como Paco Cepero, Dorantes o Javier Latorre, y con José Luis Ortiz Nuevo entre otros. Pero lo que de verdad es un premio para la Niña de Bolívar, descendiente de un hermano de Simón Bolívar, es que por fin está cantando en peñas flamencas andaluzas. Lo hizo días atrás en la Peña Flamenca de Almonte y lo hará en la portuense Tomás el Nitri y la coriana Paco Mazaco los días 13 y 20 de este mismo mes, respectivamente. Y volverá en abril del próximo año para tomar parte en la primera edición de Guirijondo, el nuevo festival flamenco de Palomares del Río. Quizá no sea yo el más indicado para resaltar las virtudes de Jafelin, pero no me resisto a contarlas y cantarlas. No conozco a nadie que tenga más afición que ella, y más amor a un arte que nació a miles de kilómetros de donde ella vino al mundo, en Ciudad de Bolívar. Era una niña y ya soñaba con bailar y cantar a lo flamenco, con sacar de su garganta los sonidos andaluces que la enamoraron. Lleva años dando cursos, recibiendo lecciones de artistas como David Lagos, Aroa Cala o Jeromo Segura entre otros, y ayudando al flamenco en el campo de la comunicación. Ahora, además, abrirá en Jerez de la Frontera un centro cultural, que incluye tienda, para promover la cultura flamenca en la ciudad gaditana que vio nacer a don Antonio Chacón, Manuel Torres, la Macarrona y la Malena. El sueño de Jafelin, la Niña de Bolívar, se está cumpliendo: cantar en Andalucía, que le den la oportunidad de subirse a un escenario para expresarse con el cante jondo, su música, la que le duele, con la que sueña y a la que ama desde el fondo de su alma. No busca dinero ni fama, solo poder cantar, templarse por soleares, seguiriyas o mineras con una guitarra al lado y recordar a La Sarneta, La Trini o Tomás Pavón con una voz distinta, con esa musiquilla de los venezolanos cargada de melismas de seda natural. Como dicen los gitanos: que Dios la bendiga. Los sueños, Jafelin, lo son cuando se cumplen.