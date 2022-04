El sueño erótico de la mantilla

Alguien me contó un día, viviendo aún en el pueblo, que era una tradición en Sevilla ir acompañado con una mujer el Jueves Santo ataviada con la clásica mantilla negra, y acabar la noche haciendo el amor liados en la toca. Soy un gran defensor de las tradiciones sevillanas y esta me gusta de una manera especial. Quiero decir la costumbre de que una mujer se ponga esa prenda, con el pelo recogido en un moño y las medias tan negras como una noche sin luna. No hay nada más hermoso que ver a una mujer sevillana con mantilla negra un Jueves Santo por el centro de la ciudad. Ni más excitante.

En 1980, el año de la creación de la Bienal, conocí a una profesora cordobesa a la que le empapelé el apartamento, que estaba por el barrio de San Julián. Era una cordobesa digna de un lienzo de Julio Romero de Torres, una morena de ojos verdes con un corte de cara tipo Ava Gadner. Era mayor que yo, de unos treinta años, y la invité a salir una noche para ir juntos a Los Gallos, el tablao del barrio de Santa Cruz. Siempre que la miraba la veía de mantilla; era la mujer perfecta para intentar vivir la experiencia de hacer el amor liados en esa prenda tan sevillana y jerezana, y tan flamenca.

La invité a salir el Jueves Santo y como le hablé mucho sobre esa fantasía erótica que tenía desde adolescente, la noche pintaba bien. La recogí en la puerta de su apartamento y cundo la vi vestida con un traje negro muy ajustado, la peineta y la mantilla, y las medias negras, se me puso la piel como el caparazón de un centollo. Agarrados del brazo, cogimos por la calle Sol hasta San Román y bajamos por Almirante Apodaca hasta la Plaza de la Encarnación, donde tomamos café y dos o tres torrijas. La idea era ver la llegada de la Esperanza de Triana y la Macarena a la Campana y luego irnos a su apartamento para ver cómo era esa tradición tan sevillana de hacer el amor liados en la mantilla.

En la Campana escuchamos una saeta de El Sacri y ya empezamos a ponernos tiernos, con la miel de las torrijas aún en nuestros labios. No sé cómo lo hice, pero al intentar besarle el cuello para ir calentando motores se me clavó un alfiler de la peineta en la nariz y me lo tuvo que sacar un policía nacional de paisano. La noche prometía. Al llegar al apartamento, la musa de Romero de Torres se había dejado el bolso en el taxi y no podíamos entrar.

Más calientes que el capó de un Seat 850 en agosto, decidimos cumplir con la tradición erótica de la mantilla en el cuarto de la limpieza de bloque de apartamentos y cuando por fin logré dejar a la profesora del Campo de la verdad solo con la mantilla y la peineta, que fue todo un trabajo de ingeniería, entró mi madre en el dormitorio y me preguntó, con la voz en el tono de La Paquera: “Manolito, ¿tú no tenías hoy un partido de fútbol en el Marqués del Contadero?”.