El telemárketing sigue molestando y se viene arriba

Me llamaron hace poco desde el teléfono 959 87 09 67 que pertenece a una empresa que trabaja para Seguros Santa Lucía. Con el mayor respeto deseo rogarles que no me llamen más en la vida ni desde ahí ni desde cualquier otra molestia mercantil. No me interesa el juego del mercado, me aburre y, lo que es peor, me produce ansiedad y desconcentración en mis tareas como profesor e investigador universitario que me debo al servicio público y trabajo desde mi casa y desde la universidad. El telemárketing no sólo sigue invadiendo mi teléfono móvil cuando estoy trabajando y a horas intempestivas a veces sino que alguno de sus empleados se están viniendo arriba y eso me indigna más todavía.

A la telefonista de la llamada del otro día tuve que enviarla al carajo, ¿es eso un micromachismso? ¿Un maltrato psicológico? La llamada está grabada, allí se verá cómo a pesar de decirle a la moza dos o tres veces que no me interesaba lo que me ofrecía –dejar mi aseguradora actual para pasarme a Santa Lucía- le añadía que estaba interrumpiéndome en mi trabajo, que no me interesaba ni deseaba ningún cambio, no ése, ninguno, que había interrumpido mi quehacer, mientras que la empleada insistía en que cómo sabía que no me interesaba sin oír su oferta. No sé si la que no oía bien era ella porque estaba clara mi respuesta: 1. No me interesa cambiar de seguro. 2. No me interesa esa movida mercantil abusiva que no tiene en cuenta adónde llama, en qué circunstancias está la persona a la que llaman, nada de eso, la meta es vender, sin empatía alguna. Contra un comportamiento tan dictador el ciudadano debe defenderse.

Grabada está la charla, si es que la graban de verdad. La mujer acaba por decirme que le estaba haciendo perder su tiempo. Es un recurso muy de hoy, de la mentalidad posmoderna, del feminismo atrevido, de la falta de delicadeza y hasta de educación: alguien comete una irregularidad –invadir la privacidad del otro para vender, sin más-, el otro se ve afectado por esa intromisión, da explicaciones de por qué no le interesa, le insisten en lugar de dejarlo tranquilo, la insistencia aumenta el “delito”, es ya un abuso claro, una persuasión negativa que te hace salirte de tus casillas y acabas por mandar al carajo al invasor cuando encima te dice que le estás haciendo perder el tiempo, o sea, la víctima se convierte en culpable.

Váyase al carajo toda la propaganda no querida, toda la invasión de mi intimidad y de mi trabajo, si yo le hiciera caso a la patología del mercado estaría todo el tiempo de la Ceca a la Meca, cambiando de una empresa de telecomunicaciones a otra, de una empresa de seguros a otra, de un banco a otro. Cuando cambias de un lugar a otro, la empresa en la que estabas antes lanza una oferta que supera a la nueva en la que has ingresado. ¿Cambio de nuevo? El mercadeo es uno de los grandes males con los que tiene que cargar una vida tranquila, en lo posible, si es que eso es posible en esta selva de asfalto. El mal mercadeo no está indicado para meditar, escribir, crear en general. Cuando hoy una gran empresa habla de que quiere personas creativas se refiere a crear estrategias de venta que cada vez agobian más y se vuelven más sibilinas. El mundo se está convirtiendo en un gran bazar online cuyos vendedores se creen que tienen derecho de pernada y de dar la patada en la puerta cuando les venga bien a ellos. A ese mundo y a sus pobres empleados lo mando al carajo porque me tiene harto y mucho más cuando sus currantes se vienen arriba y, encima de convertirme en cornudo, me apalean. Oigan, que yo tengo que estudiar aunque sea ya de los últimos de Filipinas; que si quiero comprar algo ya sé dónde están las tiendas. Y que necesito atender a los seres que amo, no a odiosas llamadas telefónicas extemporáneas y constantes, incluso de señoritas que después de que son las primeras en dar la nota encima se me suben a las barbas.