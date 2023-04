El terraplanismo, el ARN mensajero y los indigentes culturales

No podemos echar las culpas de toda la ignorancia que nos envuelve a lo que sucede en las redes sociales. Antes de la Internet hubo terraplanistas, gente que creía que la NASA era una invención y que nunca jamás un cohete había salido de la atmósfera ni podría hacerlo, personas que pensaban que los seres extraterrestres vivían entre nosotros disfrazados de domadores de leones o fontaneros y cosas por el estilo. Y es que el ser humano, cuanto más ignorante más propenso es a inventar teorías que le conviertan en imprescindible. Me explico. Si alguien no termina los estudios básicos obligatorios, si es incapaz de comprender nada que tenga que ver con la física, las matemáticas, la química o las argumentaciones sólidas (esto es, lo que venimos conociendo como un tocino) tiende a inventar algo que sólo él conoce o a seguir a grupos que intentan arrancar la careta a la realidad; se intentan convertir en los defensores de la verdad frente a la evidencia científica que se han inventado para tenernos en modo corderos a miles de millones de personas. Piensen en esto: ¿Cuántas personas de las que han denunciado las vacunas contra la Covid-19 tienen conocimientos suficientes para entender lo que es el ARN mensajero? ¿Cuántos de ellos sabe algo (sólo un poquito, no seamos exigentes) de virus? ¿Cuántos saben integrar o formular compuestos químicos o, sencillamente, escribir sin destrozar la semántica y la sintaxis?

Lo más curioso del asunto es que todos estos que niegan algo que la ciencia demuestra (hace muchos años) con pruebas irrefutables, se apuntan a todo lo que se pone por delante. Los que niegan que el hombre haya llegado a la Luna suelen negar la eficacia de las vacunas, que la Tierra es plana o que exista la calima (para ellos es una cúpula colocada por los Gobiernos). Puestos a conocer cosas ocultas que los que han estudiado no sabrán jamás –ya que pertenecen a un sistema endiablado que nos reduce a rebaño- quieren abarcar lo máximo. Y puestos a presumir de remedios para todo, estos tocinos se lanzan sin vergüenza alguna y te recomiendan beber cloro de la piscina diluido en un poco de agua para matar los virus que te atacan. Y se quedan tan anchos, o te recomiendan mirar al cielo para comprobar que las estelas de los aviones son gases que provocan la sequía y que los Gobiernos controlan, así, nuestras vidas. Por ejemplo en España, el Gobierno socialista es culpable de todas estas cosas y la ultraderecha populista hábilmente se une a la protesta (sin decirlo claramente, por supuesto) y logra arañar un puñado de votos. Es todo un verdadero disparate.

De las teorías absurdas, me quedo con el terraplanismo. Me parece que los terraplanistas suman las características de todos estos que sostienen teorías conspiranoides y se han convertido en el paradigma del negacionista, del salvador de la Humanidad, del ejemplo fuera del sistema... Ay, el terraplanismo. Si existen evidencias científicas que demuestren algo son las que afirman que la Tierra es redonda (o algo parecido puesto que no es una esfera perfecta; el término exacto es esferoide oblato o elipsoide).

En el terraplanismo se riza el rizo. Uno de los casos que más gracia me han hecho es el de Bob Knodel que se gastó todos sus ahorros intentando demostrar que la Tierra es plana y terminó demostrando que es redonda. No quiero ser tramposo ni reducir a la mínima expresión el experimento, pero consistía en colocar dos muros de madera a una distancia considerable; esos muros tenían un agujero en el lugar exacto y si la luz pasaba por un agujero debería pasar por el otro de forma perfecta. No fue así, claro. Eso sí, si levantaban el muro receptor si se podía ver el rayo de luz por el agujero. Es lo que tiene que la Tierra no sea plana.

Existen algunas preguntas que siempre he querido hacer a un terraplanista.

Si los planetas del Sistema Solar (por poner un ejemplo cercano) son redondos ¿qué te hace pensar que el nuestro es plano?

¿Cómo es posible que un cuerpo plano deje una sombra curva? Claro, los eclipses lunares son eso, la proyección de la sombra de la Tierra sobre la luna. Y no vemos una línea recta, no. Vemos lo que vemos. Hablando de la Luna ¿cómo podría estar en órbita si la Tierra fuese plana?

¿Saben los terraplanistas que la navegación por mar y aire depende de la curvatura de la Tierra? Claro es que eso obligaría a saber matemáticas y todo no puede ser. Bastante tienen con pensar sobre sus cositas.

¿Saben lo que es la gravedad? Esta es compatible con la tierra esférica y sería desigual en el caso de una Tierra plana. Ya les digo yo que no saben lo que es la gravedad, ni cómo funciona, ni nada de nada.

¿Qué hacen todos estos? Niegan la mayor y punto; dicen que la gravedad es una invención de los poderosos para que lo demás cuadre y se quedan tan pichis.

No obstante la pregunta reina, la que quiero que me expliquen es una muy sencilla: ¿Cuál es el objetivo de los malvados Gobiernos del mundo engañando al personal? ¿Por qué nos dicen que es redonda si es plana? ¿Qué y quién gana con esto?

La ignorancia es la reina de la fiesta. Ahora con la Internet (es verdad que es un altavoz descomunal) estos mensajes lamentables, basados en creencias arcaicas y sostenidas por indigentes intelectuales, son muy peligrosos.

Un consejo, si tienen a algún negacionista de las vacunas contra la Covid-19 cerca, pregunten al sujeto si un virus es un ser vivo o no. A ver qué dicen, si no les explota la cabeza, claro. Y si son capaces de contestar, que sigan con su teoría sobre cómo funcionan esas vacunas y por qué son fatales. Que expliquen qué es el ARN. Igual no saben ni qué significan esas letras. Esperen y ya verán que gracioso es.