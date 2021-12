El tonto de los petardos

Conocí a una persona que se llevaba todo el año tirando petardos sin ningún motivo aparente. Todo el año quiere decir todos los días, lloviera, venteara o hiciera color. Que perdía el Sevilla, traca de petardos. Que ganaba el Betis, el mundial de petardos. Nochebuena, Nochevieja, el paso de las carretas del Rocío o la onomástica del Rey. Su vida giraba en torno a los cohetes, el ruido, el joder a sus congéneres y los animales, como si le hubieran hecho algo. Un petardo, por pequeño que sea, es una bomba para un perro, al tener un oído tan sensible y fino. Lo que para nosotros es apenas un leve ruido, para ellos es un estallido, pero nadie pone remedio a esta barbaridad. Mi perro Surco se echaba a morir cada vez que sonaba un petardo en Mairena del Alcor, un pueblo donde son muy aficionados a la pirotecnia. Murió de algo de corazón y nunca descarté que enfermara por los petardos y que su muerte fuera por este motivo. Se metía debajo de mi cama o de la mesa camilla y no había manera de hacerlo salir. Pero es que ahora vivo en el campo, en un pinar y con escasos vecinos, una docena, y estos días suenan ya los petardos, y suenan porque se fabrican y se venden. Mis mascotas, diez entre gatos y perros, que están felices en el campo, se vuelven locos y los tengo que meter en casa hasta que dejan de sonar los petardos. Mi Pastora, una ovejera alemana de tres años, tenía hace unos días la mirada de Surco, de espanto, y el corazón como una moto de trial. Temí que le diera un infarto. Soy un enamorado de España, de mi país, a pesar de la clase política que padecemos, pero detesto que tengamos esta cultura de los cohetes, de los petardos. Por ley, las personas mayores de 18 años pueden portar diez kilos de pirotecnia en nuestro país. Se pueden imaginar lo que disfrutan en estas fechas los tontos de los cohetes, que los hay en todas las ciudades y pueblos. Que un niño quiera tener bombitas o petardos, en estas fechas, obedece a una tradición y las tradiciones se heredan de padres a hijos, las buenas y las malas. Pero que un tío con los huevos de un camello se llene los bolsillos de buscapiés, carrerillas, barrenos o voladores para jodernos a todos, seamos o no aficionados, y volver locos a los perros o pájaros, es algo que nunca entenderé. Y no solo a los pobres animales, sino a personas mayores, enfermas, o niños autistas que también se vuelven locos estos días. ¿Dónde vamos a tener que irnos para evitar esta tradición tan española?