El tranvía de nunca acabar

¿Hay algo que en Sevilla se termine en tiempo y forma? Bueno, sí, la Semana Santa, la Feria y el otro día leí que una calle había sido arreglada antes de que terminara el plazo para ello. Magnífico. Pero yo me refiero a las obras de verdad, no a una calle o a colocar bancos que, mira, no vendrían mal para descansar de vez en cuando y recuperar el espíritu y la finalidad de la ciudad europea, pensada para caminar y dialogar más que para consumir yendo de superficie en superficie, al sol, sin un lugar donde sentarse o resguardarse y, cuando lo hay, son bares en los que te tienes que sentar y consumir.

Si fuera por la cantidad de hermandades y cofradías que hay la Semana Santa sería el Mes Santo y si concentramos todos los pasos y pasitos de la ciudad que pululan por sus calles anualmente ya nos meteríamos en el Semestre Santo, por lo menos. La Feria veremos cuándo empieza y cuándo termina, yo ya ni lo sé y ahora está el tema sometido a nueva consulta. Aquí hay asuntos que se alargan demasiado, hasta el veranillo del membrillo o de San Miguel empieza ya a ser el verano del probe Miguel.

La ampliación del tranvía no ha querido ser menos. Sus obras comenzaron en el primer trimestre de 2022, San Bernardo-Nervión, a inaugurar para que Antonio Muñoz se hiciera la foto antes de las municipales. “Aquel propósito fracasó -escribió en verano Jesús Bayort en ABC- primero por el sobrecoste de su construcción, después por la dificultad que supuso construir el túnel que evitará el tráfico en la curva de Ramón y Cajal con San Francisco Javier y por último tras comunicar las constructoras que no había disponibilidad de la maquinaria necesaria para el extendido del pavimento, según explicó el Consistorio. Las pruebas técnicas están ahora previstas para el próximo otoño, señalando el Ayuntamiento de Sevilla que se inaugurará ese subtramo al público a principios del próximo año”. Pues ya estamos en otoño, ¿hay pruebas técnicas?

Esto en Sevilla entra dentro de lo muy normal, lo peor es el trazado de esa prolongación tranviaria. Primero, ¿por qué no se ha aprovechado para construir otro ramal que llegara a los barrios populares que están más allá, en adelante, en ese cruce Ramón y Cajal-San Francisco Javier? ¿Es que todo está pensado para irse a consumir y a vivir en Nervión? Por otra parte, el final de la línea, frente por frente a El Corte Inglés, es ridículo. Habría que seguir adelante y llevarlo a Santa Justa y desde allí al aeropuerto. Eso exigiría una obra subterránea en primer lugar para no crear un cuello de botella porque, ¿cómo se va a combinar un tranvía que llegue a Santa Justa en superficie con un tráfico fluido teniendo en cuenta los cientos o miles de autos que llegan hasta el cruce de Luis Montoto desde la propia zona de Santa Justa y desde la avenida de Kansas City?

Este alcalde se tiene que colocar una coraza de paciencia para aguantar el fregado Espadas más su escudero Muñoz. El hombre ha empezado fuerte y por eso le han montado el follón de que Sevilla no quiere la Agencia Espacial. Y lo que te rondaré, morena. Es curioso, Sevilla ha quedado marginada por el PSOE debido a su amor por votar al PSOE. Y ahora que medio ha votado al PP le va a pasar lo mismo o cosas peores. A ver si es verdad el primer principio de Sanz para estar en la alcaldía: Sevilla está por encima de San Telmo y de Madrid. Y a ver si el poder fáctico de la ciudad apoya al nuevo alcalde, como es su obligación, que sin SE-40 y sin puerto a plena potencia no hay desarrollo verdadero y total de la ciudad. ¿Existe en Sevilla eso que llamábamos antiguamente poderes fácticos?