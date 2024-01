El turismo llegado a Carmona aprueba con nota el 2023

No es el primer año que la ciudad de Carmona ofrece buenos resultados a la hora de ofrecer los datos turísticos a lo largo de todo el año. Siempre digo lo mismo, pero esto es real como la vida misma. Los datos de las visitas son al cien por cien teniendo en cuenta que el censo lo facilita la oficina de Información y Turismo y son los números que han pasado por esa gran urbe. Otro dato destacable es que el pasado mes fue el mejor diciembre de la historia de la localidad en cuanto a personas atendidas en la oficina de turismo con un total de 6.606 turistas. Desde la Delegación de Turismo indican como razones de este récord de visitantes al amplio programa de actividades culturales y sociales ofrecidas en Carmona durante el periodo navideño. El Alcázar de la Puerta de Sevilla, uno de los principales monumentos de la ciudad, recibió 37.085 visitantes el pasado año, lo que supone un 18% más que en 2022. Siguiendo con los datos si nos vamos a la información que destaca La Delegación municipal de Turismo, Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Carmona ha hecho balance del número de turistas que llegaron a la localidad durante el pasado año que ha registrado un incremento del 18%. Para ello, la delegación municipal ha tomado como referencia el número de visitantes recibidos en la Oficina municipal de Turismo de enero a diciembre de 2023. Según estos datos, el pasado año fueron atendidos en dicha oficina un total de 67.419 visitantes, mientras que en 2022 este registro fue de 57.318 personas. El propio alcalde de Carmona daba a conocer que estos datos son los oficiales, pero según las estimaciones de la propia delegación municipal, esta cifra de personas atendidas en la Oficina de Turismo podría multiplicarse por cinco puesto que son muchos turistas los que visitan la ciudad sin acceder a la misma. Para finalizar esta lista de buenos datos, los especialistas destacan que esta subida obedece también al gran trabajo que en materia de calidad turística está realizando todo el sector para ofrecer cada vez mejores productos y servicios y a la amplia oferta cultural complementaria que desde el Ayuntamiento realizamos para que el turista tenga más motivos para visitar nuestra ciudad junto al rico patrimonio y arqueológico de Carmona. Una gran parte de todo ello se vendió en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), es que el consejero de Turismo dice que hay que ir a trabajar y no de fiesta, pues estimado señor, si esto no es un buen trabajo con un magnifico resultado, qué venga Dios y lo vea.