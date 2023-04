El turismo que vino a Sevilla en Semana Santa produce efecto rebote en pueblos como Osuna

Y a se lo comentaba hace algunas semanas, nuestros pueblos tienen una semana santa con peculiaridades y hermandades que no tienen nada que envidarles a las de la propia capital. Marchena, Osuna, Écija o Carmona, son ejemplo de lo que les comento en este Mirador de hoy jueves. Como no puede ser de otra manera, las personas que llegan a Sevilla a disfrutar de nuestra semana de pasión se desplazan algunos de estos pueblos para ver sus procesiones e incluso pernoctar allí. Los datos que me llegan corresponden al ayuntamiento de Osuna y son verdaderamente importantes en el gran numero.

El delegado municipal de Turismo ha mostrado su satisfacción por el importante impacto y dinamismo económico que ha generado su Semana Santa el cual se ha visto reflejado durante todos estos días en comercios y en el municipio en general, desde el punto de vista turístico, de restauración, de consumo y de compras en la localidad. La media durante esta Semana Santa ha sido superior al 70%, si bien, a partir del Jueves Santo se alcanzó un 93% de ocupación de nuestras plazas hoteleras y han sido más de 3000 visitas las que han recibido nuestros espacios monumentales y turísticos.

Ahora falta que otras grandes poblaciones como Carmona desvelen el numero de visitantes de la semana pasada, estoy completamente seguro de que nos llevaremos una grata noticia. Regresando a Osuna , ciudad que ya han presentado el informe de visitantes, nos encontramos con más curiosidades. Opinión de empresarios y la procedencia de estas personas, vamos con la primera de ellas: los sectores hoteleros y hosteleros, que han recibido un buen impulso durante esta Semana Santa, cuya celebración ha sido completa y espléndida, con lo cual se han visto muy favorecidos, así como también los establecimientos dedicados a la venta de productos típicos o de Osuna como la repostería tradicional. La segunda, es decir , la procedencia: sigue al alza la llegada de visitantes extranjeros, aunque, de manera más general, es turismo nacional y de Andalucía el que suele visitar Osuna en estas fiestas, para disfrutar de nuestras cofradías y de todo nuestro patrimonio material e inmaterial.

Una vez más, esta alta ocupación hotelera y la gran afluencia de personas en las calles, en bares y en restaurantes sigue evidenciando que Osuna continúa gozando de una posición excelente como destino turístico de referencia, dado el elevado porcentaje de visitantes y turistas que han elegido la Villa Ducal para pasar la Semana Santa, atraídos por el patrimonio y la monumentalidad de esta. Ahora que todo termina, lo que pedimos es un poco de agua sin que esta llegue a la feria, nuestros pantanos y los campos lo necesitan, se que se intenta paliar esta grave sequia con todo lo que esta a nuestro alcance, pero imágenes como las de Doñana son una pena verlas en los diferentes medios de comunicación. No me quiero marchar hoy sin dar la enhorabuena a todo el equipo de La Recogia en el Correo TV por la labor incansable que han realizado durante nueve días y para ellos el reconocimiento de los espectadores que ha sido masivo.