El valor añadido de la fidelidad

Hace unos días, la prensa local publicaba un artículo sobre Alberto Máximo Pérez Calero, ilustre de Sevilla, que ejerció como médico de familia, fue medalla de la ciudad, y desarrolló casi toda su carrera profesional en el centro de salud de la calle Marqués de Paradas.

Durante cuarenta años ejerció en ese ambulatorio de especialidades, y alli atendió a miles de pacientes de la ciudad y sus alrededores. Además de esto, presidió el Ateneo, y ahora colabora como voluntario en las Tres Mil Viviendas y se declara feliz por poder ayudar a los demás. “Ahora -decía el Dr. Pérez Calero- soy más feliz que antes”.

Solo por lo dicho, D. Alberto, a quien no tengo el gusto de conocer, debe ser una gran persona. Como poco, ha devuelto a la sociedad, algo de lo que la sociedad le dió. Aquello de... “No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país”.

Una persona así, no habla de oídas, ni pronuncia frases vacuas. Al contrario, habla con fundamento y de propia experiencia vivida. Y en esa línea afirmaba en la entrevista publicada, que “Tener el mismo medico durante 15 años, reduce la mortalidad un 25% pero eso ya no pasa en primaria”.

Alguien con la trayectoria profesional de este señor, sabe lo que dice. Y además, el sentido común, acompaña su afirmación.

Cualquier profesional que trate personas durante un tiempo prolongado, sea un pescadero que despache acedias o un médico que trate pacientes, aprende que a Doña Isabel le gustan las acedias sin piel, y que D. Francisco es alérgico al ibuprofeno, y eso ayuda. Beneficia a ambas partes de la relación, hace fácil al profesional servir, y beneficia al cliente servido. Debemos potenciar la fidelidad. En la profesión de abogado que ejerzo, también sucede: si uno conoce el historial de un cliente debido a una dilatada relación, el trabajo resulta mucho más provechoso para él, y se advierten y tienen en cuenta, cuestiones importantes que se recuerdan de casos pasados y del fondo de conocimiento que el tiempo nos va dejando.

Hoy se cambia de proveedor o suministrador de servicios, compulsivamente, por un euro más o menos en el precio, o por razones de conveniencia inmediata, y si nos atiende una máquina, aún mejor, despreciando el valor añadido que una relación duradera nos proporciona.

Recuerdo un dialogo de la película “La lista de Schindler”, de Spielberg, en la que el protagonista decía algo así como que en la vida es indispensable tener un buen médico, un cura tolerante y un contable listo. Por mi parte añadiría, que fuesen las mismas personas, mientras se pueda.

Detesto la dictadura de la inmediatez, del mundo de los algoritmos y de la madre que los parió a todos, y que nos imponen por todas partes. El hombre es la única especie cuya estupidez no tiene límites: regala el don más potente que la naturaleza le proporcionó, su inteligencia, a una caja llena de cables. No me gusta la sobre valoración de la inteligencia artificial y prefiero mil veces, la acumulación de experiencias al modo humano, con todos sus fallos y miserias. Guardemos pues fidelidad a los que nos sirven y nos cubren nuestras necesidades, si lo hacen bien. No cambiemos caprichosamente a las personas que nos atienden, seguro que a la larga obtendremos beneficio.