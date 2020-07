El verdadero origen del coronavirus

Ha llegado el momento de confesar la verdad: el origen del coronavirus no se encuentra en Wuhan; yo soy el origen de la Covid-19.

Nací en uno de los veintinueve estados indios (indios de la India y no el de los pies negros o el de los sioux; no confundir, por favor). Se llama Uttar Pradesh. Y son mis famosísimos buñuelos de pangolín acompañados de salsa de cerebro de murciélago, claramente, el origen de la pandemia que estamos sufriendo. Y, por esa razón, no entiendo cómo desde China acusan a España de ser el origen. Y es que solo hago buñuelos cuando paso temporadas en la Patagonia.

La última vez que cociné los buñuelos (en la Patagonia) fue justo antes de viajar a China, en concreto a la provincia de Wuhan. Al llegar, me di un paseo por uno de los mayores mercados de la ciudad y cuando pregunté si tenían salsa agria de piel de mono con vísceras de perro callejero para acompañar mis buñuelos, los enseñé y me los quitaron de las manos. Me los compró todos un hombre con aspecto sucio y desgarbado. Gané una pasta.

Ahora que ya vamos sabiendo cosas he deducido que yo soy el centro de la pandemia. Se lo voy a decir a Xi Jinping para que no meta la pata.

Todo esto es tan disparatado como acusar a España de ser el origen del Coronavirus. Es lo que parece que está pasando. Y no da más de sí. Sirve para hacer un chiste. Punto.

Qué mundo tan extravagante hemos creado.