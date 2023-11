El vicio de pedir lecturas, la virtud de no dar

“Siempre tengo el empeño de llevar la lectura y los personajes, que me cautivaron un día, a mis alumnos, que son las personas más jóvenes con las que trato cada día desde hace 23 años y están bajo mi responsabilidad educativa. Les pido que no dejen nunca de viajar o leer, si pueden dar ‘La vuelta al mundo en 80 días’ mejor, abrir la mente a otras realidades y ser, al fin y al cabo, ciudadanos del mundo, es una ‘Utopía’ a la que no renuncio fácilmente”. Eso dice la profesora y creadora Teresa Guzmán. Lo sé por una entrevista que en este mismo diario le hizo hace poco Antonio Puente Mayor.

Deseo que los dioses le sean propicios a la autora de diversas obras sobre la Semana Santa de Sevilla y del último de sus libros, Buenas, Malas y Peores (Alfar) en el que se detiene especialmente en la literatura escrita por mujeres. Como se ve en las dos viñetas de El Roto que he seleccionado, el tema no es nuevo ni siquiera es nuevo en este siglo, lo que ocurre es que lo digital está matando la lectura sistematizada en libros, la buena lectura que no es lo mismo que, simplemente, leer.