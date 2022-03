El viejo sueño de cantar

No todos mis lectores saben que quise ser cantaor de flamenco y que incluso me apunté a un concurso a finales de los setenta en la Peña Flamenca del Cerro del Águila, cuando estaba en el bar de Faíqui. Fue debut y despedida, porque no le he pasado más mal en mi vida. En venganza por la frustración decidí dedicar mi vida a machacar a los cantaores y me convertí en crítico de flamenco, de lo que hace justamente cuarenta años. Por eso, para conmemorar tal efemérides grabaré un disco con una docena de cantes y una tirada corta, solo para familiares y amigos. También para esos artistas del cante a los que he criticado miserablemente durante estas cuatro décadas. Les voy a dar la oportunidad de que se venguen ahora de mis despiadadas invectivas. El disco va a ser un homenaje a todos los cantaores y las cantaoras que me hicieron felices con su arte. A Chacón, Manuel Torres, Antonio Mairena, Juan Talega, Manolo Caracol, Perrate, la Niña de los Peines y su hermano Tomás, Marchena, El Carbonero, Vallejo, Valderrama, Fosforito, el Peluso, Lebrijano, Menese, Morente y Camarón entre otros, para no hacer la lista interminable. Es un viejo sueño que regresa, algo que me debía a mí mismo, que ha vivido conmigo casi toda mi ya larga existencia. El cante ha sido siempre lo más importante de mi vida. Cantaor no es solo el que canta de maravilla, con una voz espléndida, un compás exacto y la afinación de un Stradivarius. Cantaor es también el que ama al cante, lo siente y lo vive. He disfrutado, creo, de los mayores placeres que nos puede dar la vida, pero el mayor de todos, el más intenso, lo he sentido cantando por soleá o un sencillo fandango marcando el compás con los nudillos en una mesa de pino. La vida está llena de verdades y mentiras, pero las verdades más grandes las he encontrado en el cante, en las coplas, en el pellizco, en el duende. La naturaleza me ha castigado en las cosas que más me podían doler. Por ejemplo, negándome el don del cante, la jondura y la gracia. Estas cualidades te las da la naturaleza o te las pega tu madre en la piel cuando te pare. Las carencias las suplo con mucho amor y afición y no quiero morirme sin grabar una docena de cantes con mis propias letras para regalárselos a los seres más queridos. No sé de dónde voy a sacar el dinero, pero sería capaz de ir a coger algodón, como de niño, en los ratos libres, para cumplir el viejo sueño de formar parte del maravilloso universo del cante jondo. También en el cante tengo faltas de ortografía, pero lo mismo que no aspiro al Nobel de Literatura, tampoco a tener un día la Llave del Cante, que está bien donde está. Solo aspiro a dejar libres los pájaros del cante que viven en mi pecho desde que tengo uso de razón. Llámenme cantaor, aunque no lo sea. Aunque tenga una oreja en Ubrique y otra en Pamplona.