El virus místico

Al coronavirus sólo le veo la gracia en el culo, un culo mucho peor que el de las avispas que también esparcen su salero por dicho lugar. Ahora bien, hay algo mágico en este bicho y es que me parece que es la reencarnación de Buda, de Lao Tse o de los eremitas católicos: nos invita a estar en casa, reunidos con nosotros mismos. En este sentido, no es nada original porque hace bastante tiempo que cada vez encuentro a más gente diciéndome que no vale la pena estar por ahí, que no se entiende con el mundo. Yo creo que eso lo ha provocado otro virus, el de la posmodernidad neopuritana que nos ha quitado a muchos de la circulación.

Sin embargo, el coronavirus tiene más fuerza, ha obligado a todos y todas a enfrentarse con sus caretos y caretas. Nada de ir a muy diversos actos socioculturales para huir de la soledad en una ceremonia de apareamiento similar a la de los ñu cuando aparecen por La 2, ahora solos en casa, a escribir mensajitos, a ver Netflix y, en su caso, a aguantar niños. Nada de eventos que repiten las mismas temáticas que ya viví en los 70 y en los 80 sólo que ahora con subvenciones y los consabidos y repetitivos temas del acoso, maltrato, homosexualidad siempre buenísima frente a los hombres malos, machistas y patriarcales, nada de actos solidarios para recoger dinero para los negritos o los moritos o contra éste o aquél conflicto, nada de echar horas extras en la oficina con tal de no ir a casa (anda que no es antiguo esto), nada de estar en esta o en aquella asociación no por una causa general objetiva sino individual subjetiva. Todo eso se va a acabar por una temporada ya que luego la cabra volverá a tirar al monte porque el coronavirus pasará, pero al virus de la posmodernidad aún le queda munición para unos decenios y –otro virus más- el de la necesidad de estar con otros, está ungido por la inmortalidad. Ahora toca ser solidario con uno mismo y con los miembros de la especie que tenemos más cerca.

Me gustaría que todos los poseídos por el virus chino se curaran y que no se me metiera a mí por el cuerpo, pero, mientras espero, esta situación me parece idílica, he de enfocar los males por sus aspectos positivos. El coronavirus nos muestra otra sociedad y nos hace preguntas, por ejemplo: ¿podría usted vivir sin El Corte Inglés, sin Ikea, sin el centro ese con el laguito en medio, sin las tiendas de Amancio Ortega, sin esas visitas que, a diferencia de otros países, sabe uno cuando llegan pero que no se van nunca? ¿Podría usted vivir sin esos bares sevillanos donde no se puede hablar del ruido que meten los clientes pero allí que están todos tan contentos o eso parece? ¿Podría usted vivir sin coche o utilizarlo para lo indispensable?

Hace años que echo de menos aquella Semana Santa del nacionalcatolicismo en la que desde que se moría el Señor hasta que resucitaba los medios sólo emitían música clásica. ¡Pues ahora ha vuelto, adaptada al siglo XXI y sus virus! Aunque yo suelo tener en mi estudio de trabajo música de fondo y silencio casi absoluto. Este virus místico ha vaciado las calles y todo está en silencio, cada cual que se ponga su jaleo en su casa sin molestar a nadie y que mi mundo siga recogido sobre sí mismo a ver si piensa de una vez que así no podemos seguir viviendo aunque lo dudo porque el ser humano noble y cabal, vaya por donde vaya, encontrará el problema de siempre: la masa, ahora posmoderna, sea digital o no. Esto no lo pueden decir los vendedores –vendan objetos o ideas- porque el cliente siempre lleva la razón. O sea, millones de personas están en poder de miles de millones. Yo no escribo para la masa, de manera que a quien no le guste lo que digo ya puede dejar de leerme. Por la ventana de mi estudio transcurre el mundo al que conozco bastante porque lo he pisado.