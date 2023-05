Elecciones... ¡otra vez!

No me negarán que Pedro Sánchez tiene un instinto especial de supervivencia y una gran capacidad para sorprendernos a todos, en particular a gran parte de sus rivales, a quienes los tiempos les sobrevienen como las tremendas tormentas que hemos podido ver estos días repartidas por toda España. ‘Orballu’ comparado con la que está cayendo en el PSOE, pero pocas cosas pueden compararse a día de hoy con la delicada situación del partido que ostenta en la actualidad la presidencia del Gobierno.

Los resultados del 28M han sido tan malos las lecturas a favor o en contra del adelanto electoral eran perfectamente válidas. Aguantar la legislatura permitía rearmar el discurso, curar heridas, diseñar estrategias y ganar tiempo, que ya sabemos que el personal se ahoga en el calendario y suele ser bastante benigno con el paso de los meses. Cortar por lo sano y mandarnos (¡otra vez!) a las urnas implica varias cosas: la primera, que Pedro Sánchez ha aceptado el golpe, porque el desplome en las municipales y autonómicas debe imputarse a su imagen y al hartazgo de una masa muy amplia de votantes; la segunda, las súplicas a la aritmética, puesto que a día de hoy el bloque de la derecha (PP y Vox) no sumarían una mayoría suficiente igualando en unas Generales los votos del domingo, y al acortar los plazos entiende Sánchez que sus rivales disponen de menos tiempo para engordar números; la tercera, reagrupar el voto progresista en torno a su discutida figura y a la de su maltrecho partido, puesto que la escucha de Yolanda Díaz ha sido tan larga que todo esto le ha pillado con los deberes sin hacer, y la caída de Podemos por la fractura del bloque de extrema izquierda ha sido tan bestia que todo ese rollo del voto útil ha cobrado más sentido que nunca.

Total, que si le sumas que Bildu, ¡Bildu!, ha sido la fuerza más votada en el País Vasco, que Cataluña sigue sin un peso relevante de la derecha y que en varias comunidades y numerosos ayuntamientos la izquierda no ha sumado porque la división lo ha hecho inviable, resulta que el discurso de Pedro Sánchez se sostiene. Al menos sobre el papel, que ya sabemos que el papel lo aguanta todo.

El triunfo del PP ha sido tan amplio y tan incontestable que sólo un giro inesperado podría dar algo de aire a Pedro Sánchez y su proyecto. Con Podemos en vías de ir a la ruina y Yolanda Díaz aún por contrastar en las urnas, pretende levantar a toda la izquierda en torno a él para hacer frente a los más que previsibles (y lógicos) pactos de gobierno del PP con Vox.

Nos vamos a hartar, incluso a jartar, del discurso con los peligros de la extrema derecha en las instituciones. Que yo no digo que no los haya, pero lo que ha quedado claro es que por mucho que los sesudos analistas nacionales aplaudan su audacia aun reconociendo su debilidad, las urnas han gritado a boca llena que Sánchez está amortizado. Y eso implica que sin un cambio de liderazgo en el PSOE lo esperable es un cambio al frente del país.