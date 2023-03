Electores de cristal de Bohemia

Muy delicados y frágiles a la vez que necesarios por su utilidad y porque adornan la democracia. Miles o tal vez millones de electores cambian su voto con demasiada frecuencia. Un debate entre Kennedy y Nixon, en 1960, el primer debate televisado en Estados Unidos, dio con Nixon en la lona. Dicen en la web de TVE: “Mucho se ha hablado sobre este hito de la política y de los medios de comunicación y si hay algo en lo que todo el mundo está de acuerdo es que la clave para que John F. Kennedy se alzase como indiscutible ganador en aquel primer enfrentamiento en televisión fue, precisamente, su aspecto”.

¿Qué aspecto ofreció Kennedy? “Un control sobre sus nervios que le hizo sonar más tranquilo, elocuente y firme en sus afirmaciones. Su oponente, en cambio, no dejaba de sudar, algo que fue perceptible al otro lado de la pantalla, y erró en diversas ocasiones al hablar. A todo ello hay que sumar pequeños detalles como el hecho de que Kennedy accediese a ser maquillado mientras que Nixon se negó en rotundo. ¿El resultado? El primero, quien además lució un bronceado idóneo después de haber tomado el sol en la terraza de su hotel, resaltó sus atractivas facciones mientras que el segundo ofreció un aspecto pálido que no jugó a su favor”.

Después, cuando ya Nixon ganó unas elecciones pero se metió en el fangal del Watergate, la película Nixon nos presenta a un mandatario que, caminando por la Casa Blanca, se detenía ante el cuadro al óleo de Kennedy y le preguntaba algo así: ¿Tú cómo lo hacías? Y es que Kennedy tenía algo muy difícil de poseer: carisma. Pedro Sánchez tiene más carisma que Feijóo aunque sólo sea de fachada. Además, algo tiene Sánchez cuando, estando su partido contra él y el grupo Prisa poniéndolo a parir, agarró su coche y se recorrió toda España para renacer de sus cenizas. Desde la tribuna del Congreso, Sánchez apabulla con sus cifras y su entonación y da la impresión de que, en efecto, es un hombre al que hay que votar de nuevo. Lo que no le interesa no lo contesta pero sus formas externas son seductoras y persuasivas, es posible que le venda un bloque de hielo a un esquimal. ¿No lo van a votar si encima a casi todos nos da algo el señorito? A los funcionarios nos ha subido el sueldo, eso son más de tres millones de votos.

También el atentado yihadista de Atocha sirvió para que en 2004 los comicios dieran un vuelco cuando el PP lo tenía todo a favor. De un día para otro, el PP se vio fuera de la Moncloa, sus apoyos a las guerras iniciadas por EEUU después de que les robaran del mapa las Torres Gemelas le costó caro cuando la foto de las Azores con motivo de la invasión de Irak -un año antes- estaba en la mente de los ciudadanos.

Ahora ha bastado un debate a raíz de la moción de censura impulsada por Vox con Ramón Tamames de invitado muy especial, para que de nuevo buena parte del personal cambie su voto o eso dicen las encuestas de las que no me fío nunca porque parece que las elaboran a gusto del consumidor, pero es que, en esta ocasión, hasta Público se ha rendido a la evidencia de que la derecha en coalición puede gobernar.

No sé si nos estamos enterando. Que gane Sánchez va a ser muy apasionante porque España se va a enfrentar a una dinámica de crisis interna y, de rebote, externa, de padre y muy señor mío. Y si gana Feijóo, también. Sánchez tendrá que lidiar con sus aliados, los catalanes y los vascos no han renunciado a separarse del resto de España, que yo sepa. Y sigo sin saber lo que tiene previsto hacer Sánchez, si obedecer la Constitución, tirarla a la basura o ponerla que no la conozcan ni los padres que la parieron, rey incluido. Va a ser muy interesante... e inquietante. La derecha se va a enfrentar a lo mismo, con la diferencia de que si el separatismo se pone muy borde puede que imite a Rajoy con el 155 -Sánchez también podría hacerlo, pero entonces debería ir a nuevas elecciones-. El hecho de frenar el separatismo enfrentaría a PP y Vox si es que están coaligados. De cualquier forma, con las leyes que ha aprobado Sánchez, Cataluña y Euskadi se convertirían en un campo de batalla que lo de Francia con la jubilación se podría quedar en una pelea de tasca.

Señores y señoras, el problema es ése, mientras ese tema no se solucione aquí no vamos a tirar para delante a menos que alguien allá en las alturas esté bien enterado de que lo de los separatistas es mero teatro para lograr prebendas. Y si logran más prebendas entonces serán las otras autonomías las que se alzarán. Con este posible panorama, la socioeconomía no funcionará al ritmo que necesitamos para ser la potencia que merecemos ser. Ojo, y seguiremos en la OTAN de todas formas y además Marruecos sabe que estamos débiles y divididos y acecha militar y políticamente desde el sur.

Está la cosa muy dura como para ser blandos como un cristal de bohemia. No doy orientaciones para votar, desde luego, eso es asunto de cada uno. Vamos, no creo haberlas dado.