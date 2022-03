Elementos “violentos” sobre ruedas

Conozco a muchos camioneros y todos son de pueblos luchadores, de jornaleros del campo. Supongo que los habrá también de familias pudientes, e incluso de derechas. ¿Y qué importa eso ahora? La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, vinculó ayer el paro de los transportistas con la ultraderecha. “Elementos violentos”, llamó a los autónomos que han salido a pelear a las calles porque están arruinados. A pelear, sí, no a tomar el sol en bañador. Los trabajadores, y los transportistas autónomos lo son, solo salen a la calle a luchar y es una vergüenza que la portavoz y la ministra de Transportes, el Gobierno, los hayan insultado de manera tan miserable. Que el Gobierno más a la izquierda de la izquierda de la democracia, según Pedro Sánchez y alguna que otra ministra, desprecie de esa manera a unos trabajadores que han parado porque no pueden más, es de traca. En vez de sentarse con los portavoces del sector, escucharlos e intentar ayudarles, los tildan de fascistas peligrosos. Para esta izquierda de mercadillo y trajes caros, quienes no le bailan el agua son fascistas. ¿No fue el actual Gobierno quien despenalizó los piquetes? Solo deberían existir los informativos, pero es que estos trabajadores están muy desesperados y es comprensible que vayan a por todas y no solo por el precio del combustible que mueve los camiones, sino por más razones. ¿Tan descabellado es lo que piden estos profesionales, que no merecen una reunión con la ministra del ramo? “No nos vamos a reunir con violentos radicales”, dijo ayer esta señora tan emperifollada. Pues que se vayan preparando, porque no parece que estos autónomos “ultras” vayan a irse a casa con el rabo entre las piernas. Ni tampoco los agricultores y ganaderos, que se han solidarizado con ellos y la pueden liar el domingo en la manifestación que han convocado. A lo mejor ha llegado la hora de quitarle los cuentos al Gobierno de los veintitantos ministerios, del despilfarro, que criminaliza a trabajadores por manifestarse exigiendo una mejora. Hasta la vicepresidenta gallega Yolanda Díaz, sindicalista, está en contra de que se bajen los impuestos. Ella, que vive en una casa de casi quinientos metros cuadrados, del Estado, y no sabe ni siquiera la luz que consume. Claro, como no la paga...