Elena, Nissy y Cora, se niegan a pedir perdón en «Secret Story: La Casa de los Secretos»

Los programas que inundan la telebasura no sirven para casi nada aunque algunas cosas, las mínimas, sí pueden convertirse en motivo de reflexión sobre asuntos que no tienen que ver con esos programa ni con lo que representan. Ayer, Carlos Sobera pidió a los concursantes de «Secret Story: La Casa de los Secretos» que mirasen con atención una serie de vídeos. Los mayores conflictos que se han producido hasta la fecha en esta edición han sido causados por cosas que desvelaban esos vídeos como mentiras y exageraciones. Por ejemplo, Elena y Nissy acusaron a Carmen de haberlas empujado con intención al salir de la ducha y en las imágenes se ve claramente que ese contacto no existe, ni intención alguna. En fin, acusaciones que han ido elevando la tensión dentro de la casa y que han resultado ser una patraña. Carlos Sobera dejó claro que en las imágenes no se percibía nada de lo que se había dicho y Álvaro, concursante enamorado de la víctima, decía que lo más humilde y coherente era pedir perdón a la agraviada, que no pasaba nada. Contestación de Elena: ‘¿Pedir yo perdón? ¿De qué?’

Efectivamente, vivimos en una sociedad en la que la soberbia, la arrogancia y la falta de educación, campan a sus anchas. Es raro pedir perdón, es raro debatir sin alzar la voz, es raro bajar la cabeza si se comete un error. Al contrario, el perdón ha sido sustituido por el ataque para rematar y hacer desaparecer al que se ha convertido en prueba que puede delatar; al contrario, los gritos más potentes dan la razón a los más necios que se convierten en los reyes de la mediocridad (y eso es un potosí en las sociedades actuales); al contrario, la altanería es lo más de lo más, el escudo definitivo, ante una situación en la que se descubre la ramplonería o la mentira o la exageración. Es lo que tenemos en las sociedades actuales. Que nadie crea que esto es cosa cañí porque en todos los sitios cuecen habas.

Desde luego, hay que reconocer a las personas que realizan el casting para estos programas que su labor es envidiable. No es fácil reunir a lo más granado de lo grotesco, maleducado, barriobajero, estúpido y descerebrado, en tan poco espacio y sin que la tragedia se imponga en forma de explosión de violencia. Si bien es cierto que el poder de seducción del dinero es muy elevado, algunas cosas parecen difíciles de soportar para una persona normal y equilibrada, por lo que estos hombres y mujeres encerrados en una casa (sin ser normales ni equilibrados) pasan una prueba de máximo nivel de exigencia.

Por cierto, el hermano macarra de Cora sigue visitando el plató de Telecinco y dando la nota, haciendo el ridículo y chupando cámara como si no hubiera un mañana. No tiene ni pizca de gracia ver un mamarracho en plena ebullición. ¿Alguien puede parar ese espectáculo?