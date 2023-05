Eleuterio, ahora, se siente mujer

Pues muy bien, de verdad, nada que objetar. Que se sienta lo que quiera y lo manifieste, está en su derecho. ¿Qué aficionado a la guitarra o al cante no se ha sentido alguna vez Paco de Lucía o Camarón? ¿Quién no se ha sentido Nadal en el bar del club de la urbanización con una Cruzcampo fría, tras meterle seis a cero a su cuñado? Pues solo faltaría, que nos pudiésemos sentir únicamente, aquello que estamos sujetos a ser. ¿Dónde quedaría la fantasía, la creatividad, la ilusión de los sueños o simplemente el placer de evadirse de lo cotidiano, soñando con un Ferrari o con un príncipe azul de caballo blanco?

La cuestión está en confundir -o no saber separar debidamente- los deseos y la realidad. Llevado a su máximo nivel, ese comportamiento, -ver o sentir cosas que no existen, delirios o creencias que no son ciertas- constituye un síntoma de esquizofrenia.

Dicho de otro modo, si “lo que somos” depende de nuestra voluntad, y el deseo es superior a la constatación rigurosa, sustituimos la ciencia y el derecho por el libre albedrío. Precisamente, el derecho surgió para dotarnos de un código que sustituyese al libre albedrío y evitar que uno pudiese ir por la vida asesinando, violando o robando, sin asumir las consecuencias, porque se hubiese levantado ese día con el pie izquierdo.

Hoy, a voluntad de la persona, solo a su voluntad, sin informe técnico, un menor de edad puede cambiar su sexo en el Registro Civil. También puede retornar seis meses después -por arrepentimiento- a su condición anterior, y volver de nuevo a cambiar. Todo ello, con o sin alteración de sus genitales, solo por su autopercepción personal y transitoria. Convendrán conmigo, que esto que hasta esta línea hemos señalado, no se refiere a experimentar rigurosamente una disforia de género.

Podría pensarse que si el sexo (o en términos de la “ley trans”, la identidad sexual, la expresión de género, las características sexuales) depende de la percepción personal y nada más, también la edad, la minusvalía o la marginación, podrían ser subjetivas.

Nada impediría así, sentirnos menores de edad (por autopercepción) y eludir condenas por delitos y entrar gratis en un museo; o minusválidos, porque somos muy poco diestros en algunos movimientos, y obtener beneficios en tarifas de transporte o privilegios en aparcamiento de vehículos; incluso marginados, porque nuestros vecinos nos “miran muy mal” y así nos sentimos, y conseguir reconocimiento legal de esta condición, accediendo a ayudas reservadas a estos colectivos.

Dicho así parece absurdo, pero lo cierto es que, al amparo de la actual ley, nada impide a un tío de 48 tacos con toda la espalda llena de pelos y una barriga como una morsa, ducharse en el vestuario de chicas de una universidad porque se acaba de apuntar como gachí en el Registro Civil a cargo del Juzgado de Paz de su pueblo. Y a los dos meses, volver a ser hombre de nuevo. Vaya festival.

O al mismo sujeto de antes, cobrar ayudas económicas porque siendo peón de albañil o tractorista, antes y después de la alteración registral sexual, ahora, es mujer subrepresentada en su colectivo laboral. Y fíjense, que hemos obviado el recurso fácil de eludir una condena por violencia de género.

¿Cuáles serían los límites de constatación de estas supuestas disforias, para evitar que produzcan estos efectos?

¿Se puede elevar a rango de ley la voluntad y el deseo individual? ¿Se puede superponer en esta materia, la voluntad de un menor -incapacitado para comprarse una moto una litrona o firmar un contrato de arrendamiento- a la patria potestad de sus padres? ¿Incluso por encima de la supervisión u opinión científica?

Eludo moraleja, conclusión o manifestación de opinión propia. Solo ofrezco materia para la reflexión.