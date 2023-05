Elon Musk, «absolutista de la libertad de expresión»

El Periódico de España titulaba hace poco: “Una mala noticia para la democracia”: los cambios de Elon Musk en Twitter están beneficiando a Rusia”. “Vaya por dos”, como exclamaban Martes y Trece. Lo de la mala noticia lo dice Nicolás de Pedro, investigador principal del Institute for Statecraft de Londres (con ese nombre impresiona, debe ser muy importante). “Este experto en desinformación rusa –sostiene el diario- denuncia que la visión de Musk genera una asimetría “muy importante” en el flujo de información. “Es una mala noticia para las democracias liberales”.

Por el contrario, a mí me parece que la asimetría sigue existiendo a favor de nosotros, lo cual no es buena noticia para la ciencia periodística porque nos impide a los investigadores acceder a fuentes primarias de referencia y a los ciudadanos les niega su derecho a recibir información y hasta a expresarse. ¿Desinformación? ¡Todos los días nos llenan de desinformación los medios españoles y España no está en guerra directamente! Claro que, ¿quién soy yo para decirlo si no trabajo nada menos que en el Institute for Statecraft de Londres, sólo en la Universidad de Sevilla que nació en 1505, cuando Miguel Ángel estaba liado con la Capilla Sixtina?

“Las nuevas normas impulsadas en la red social levantan el bloqueo que hasta ahora pesaba sobre la propaganda digital rusa”, subtitulaba el mismo medio, muy preocupado por la democracia. Desde que compró Twitter y le levantó el bloqueo a Trump, la intolerancia progre le ha echado el mal de ojo a Elon Musk. Para colmo, ahora le permite a Putin y sus medios que se puedan expresar con más libertad para que los demás ganemos en pluralismo y por tanto en conocimiento y mente crítica y eso cómo va a ser si gracias a lo que llaman democracia otra dictadura se está abriendo paso a base de sembrar la nada o la contra-nada en mentes y corazones. Musk se ha autodefinido como un “absolutista de la libertad de expresión”, expresa El Periódico de España. Me gusta la frase porque, como se ha dicho siempre, libertad de expresión, como madre, no hay más que una. Parece que a Musk le gusta, puede permitirse el lujo de expresarse como le dé la gana o de perder unos miles de millones en un momento con su empeño en lanzar cohetes y otros negocios.

También le es posible a Musk dejar que todos podamos acceder a los pensamientos y hechos de Trump y de Putin, algo que no se puede permitir El Periódico de España ni otros muchos medios para no correr el peligro de perder accionistas, lectores o anunciantes. Para el medio en cuestión, que Musk se declare absolutista de la libertad de expresión es llegar demasiado lejos en la interpretación de la constitución de EEUU, o sea, que se ve que a la mentada cabecera no le gusta del todo la democracia, le gusta más la democraciacita y seguir los pasos del mundo mediático norteamericano que viola con frecuencia la constitución USA silenciando asuntos diversos a sus receptores o dejando al periodismo en manos de Amazon, AT&T, Telmex, Blackrock o Vanguard.

Russia Today (RT) o la agencia Sputnik son dos medios rusos a los que les hemos cortado la lengua. Yo los sigo a pesar de todo. Claro que barren para su casa, pero sus análisis son complementarios a los nuestros y a veces bastante mejores. Y sus informaciones tengo comprobado que coinciden después con las que se dan aquí mientras que otras son pasadas por alto. Es evidente que con nuestras armas estamos asistiendo a batallones nazis ucranianos y eso nos da igual. Bien mirado, a Hitler lo derrotó Rusia, no Occidente, y Hitler fue una creación del capitalismo liberal, otra cosa es que se le fuera de las manos.

Qué mundo tan paradójico, mientras que los progres nos quitan el derecho a una información total, milmillonarios como Musk nos restablecen ese derecho. Lo que más me ha gustado de Musk es su respuesta a la objeción de que le está dando voz a autócratas que proyectan propaganda. Su respuesta está más que demostrada en bastantes libros y tesis doctorales: “Todas las noticias son, en cierta medida, propaganda. Dejemos que la gente decida por sí misma”. Sí señor, el mismo El Periódico de España nos manda a diario propaganda sistemática en su línea editorial a favor del gobierno español. A ver si nos dejan de una vez ser lo que cada cual desee ser.