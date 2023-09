Empieza el cole

Sería bueno que de vez en cuando renovásemos nuestra mirada hacia el mundo escolar, una mirada que tuviese en cuenta la dimensión del desarrollo personal, la dinámica relacional que en la escuela se desenvuelve y que se desplegará en el resto de la existencia humana y en la acción social.

No podemos olvidar que la sociedad en la que vivimos es cada vez más compleja y se caracteriza sobre todo por la fuerte interdependencia entre personas, culturas y sociedades.

La escuela es una comunidad de personas que trabajan juntos para responder a necesidades reconocidas como socialmente relevantes, en estrecha relación con la comunidad de referencia.

Para llevar a cabo esta labor son necesarias habilidades como la imaginación, la comunicación y una fuerte motivación vocacional.

Tampoco podemos olvidar que en las escuelas existen dos realidades proyectadas a la tarea de educar: una visible, racional y orientada a la organización y a las tareas, y otra oculta, habitada por todo lo implícito, por las formas de pensar de las personas, por sus prejuicios, por sus reacciones emocionales.

Los directores de las escuelas y de los institutos gestionan la organización visible, pero los resultados suelen estar más influenciados por la otra realidad oculta, que, sin embargo, es difícil de explorar porque parece incomprensible e ingobernable. Todos hemos tenido profesores que nos han hecho enamorar de una materia o que nos han hecho odiarla.

En este desarrollo de la actividad habría que intentar conciliar dos objetivos habitualmente considerados incompatibles: la consecución de resultados y la realización de la persona; introduciendo ingredientes como la atención a las relaciones humanas, a los procesos emocionales y a la creación de espacios de reflexión orientados a la acción. Todos ellos requisitos esenciales.

Observando la vida de la sociedad que me rodea, me convenzo cada día más de la necesidad de fomentar la capacidad de pensar de forma crítica e independiente, aceptando el grado cambiante de provisionalidad del conocimiento disponible.

Por otra parte, también estoy convencido de la necesidad de fomentar habilidades basadas en recursos relacionales que pienso sean cada vez más necesarios.

Estoy seguro que la salud de la sociedad mejoraría si el aprendizaje fuera también expresión de una «cultura de las relaciones».

Puede ser que una de las claves sea la de repensar el camino educativo como algo capaz de desarrollar el pensamiento compartido y constructivo, de orientar habilidades que mejoren el mundo donde al centro de todas las acciones tenga prioridad el bien común. Estos planteamientos desembocan necesariamente en la mejora de las relaciones, en el desarrollo del sentido de comunidad, del sentido de casa común, de familia humana.

No olvidemos que quien estudia recuerda, quien participa aprende y sabe transferir lo que ha aprendido a las vicisitudes de la vida. Compartiendo estos descubrimientos en el ámbito escolar es necesario motivar a los niños y jóvenes y para motivarlos hay que interesarlos e involucrarlos en proyectos que conciernan a sus valores y objetivos vitales, haciendo que exploren todas sus capacidades e intereses. Como decía un salesiano que me enseño la belleza de la lectura y de la escritura, “la escuela no tendría nunca que entorpecer el verdadero sentido de la educación”, que, en síntesis, tendría que proponerse como formación de la persona humana en orden a su fin último y al bien de las varias sociedades, de las que el ser humano es miembro y de cuyas responsabilidades deberá tomar parte una vez llegado a la madurez.