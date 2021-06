Empresarios y derechas

Los medios de comunicación progubernamentales están exultantes con eso de que las instituciones que representan a los empresarios españoles en general, a los catalanes en particular, más la iglesia catalana, ven con buenos ojos los indultos a los independentistas. También yo me alegro porque en este sentido soy progubernamental y lo llevo diciendo en este hueco desde hace tiempo. Es simple pragmatismo, reconocer que los independentistas no son cuatro gatos y poner a prueba hasta dónde quieren llegar tanto ellos como el gobierno del Estado y, sobre esa base fáctica, poder actuar y opinar. En 2017 los separatistas perdieron frente al Estado y acabaron en la cárcel, ahora los que ganaron tienen el detalle de liberarlos y devolverles amor por odio, la pelota está en el tejado de los supremacistas catalanistas y deben jugarla en el terreno de todos los españoles, si desean otra cosa deberán tomar otro camino y los demás también lo tomaremos para defender lo que desde hace siglos se conoce como Hispania en los documentos, por ejemplo, en El príncipe, de Maquiavelo (siglo XV).

Cuando Karl Marx afirmó aquello tan genial y tan conocido de que existe una gran estructura económica sobre la que se levanta una superestructura política, jurídica, religiosa, ideológica, lo leyeron mal, por ignorancia o por interés precisamente ideológico de derechas. Estaba diciendo que el dinero mueve al mundo y que por el dinero baila el perro pero no era tan simple como para que lo acusaran de que el marxismo-comunismo colocaba al ser humano al servicio de la economía puesto que la interpretación correcta era y es que entre estructura y superestructura se daba una interacción e incluso enfrentamientos. Miren por dónde ha sido el capitalismo el que ha “esclavizado” al ser humano convirtiéndolo en un simple consumidor y tirándolo a la basura con 50 años y menos cuando puede vivir 90 y más y posee una parte espiritual esencial para su bienestar que es también despreciada.

Ahí tienen ustedes, en la práctica, el análisis de Marx: el presidente de la CEOE dice que con tal de que haya estabilidad y tranquilidad -dentro de la constitución- valen los indultos y la dirección del PP se enfada cuando todos sabemos que por lo general CEOE y PP van de la mano. Por su parte, la iglesia catalana piensa de forma parecida a la CEOE y al señor Sánchez, pero adapta su postura a su lenguaje: perdonar es virtud de católicos. Es lógico lo de la CEOE, hay un viejo dicho afirmando desde siempre que el dinero es miedoso y que lo que desea es tranquilidad para actuar. Como también se dice que el dinero no tiene ideología, España y Chile, por ejemplo, crecieron bajo esa tranquilidad impuesta a base de muerte y represión por Franco y Pinochet y en agradecimiento a ambos los dos murieron bajo los máximos cuidados en una cama de un buen hospital. Los mismos apellidos e instituciones que auparon a ambos dictadores al poder siguieron ahí después de finalizados sus regímenes, los tiranos fueron utilizados convenientemente y después se cambio todo para que nada cambiara sustancialmente.

Menos de una semana después de la concentración en la Plaza de Colón las derechas están en un serio aprieto. Si le sale bien el asunto separatista a Sánchez y reparte bien el dinero de la UE según la voluntad de la UE tal vez me muera con Sánchez de presidente. Si le sale mal lo de Cataluña y no sigue agradando a la UE aquí arde Troya. De todas formas, pase lo que pase, España seguirá siendo de derechas toda ella. ¿No estamos en la UE? ¿La UE es de izquierdas? ¿Dónde gobierna y manda de verdad la izquierda en el mundo? No conozco ni una medida del gobierno PSOE-Podemos que no haya inventado la derecha entre los siglos XIX y XX o la socialdemocracia domesticada por la derecha. Entre la derecha vetusta PP-Vox y la sonriente PSOE más el Pepito Grillo Podemos (la izquierdecha), ahí seguiremos. Sólo cambiarán los vientos cuando la izquierda sea izquierda o cuando los catalanes supremacistas rompan del todo la baraja.