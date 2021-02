En Cataluña ha ganado la desidia

Las elecciones catalanas han sido una vergüenza por muchos motivos. Primero, porque no se tenían que haber celebrado en una situación sanitaria tan alarmante como la que vivimos. Acordarse -ahora que casi todos esgrimen su victoria virtual- de los muertos por COVID no convence a nadie. Segundo, porque no han servido sino para demostrar que más de la mitad de la población catalana está tan hasta los mismísimos de la situación política, que no ha ido a votar. En esa casi mitad que sí ha ido han destacado sobremanera los independentistas, que estaban buscando una oportunidad como esta. Y en la mitad de esa mitad tan corta que ha ido a votar se deducen varias evidencias: la más llamativa, que Ciudadanos, convertido en gaseosa de una breve época, parece destinado a desaparecer, aunque no sabemos si Arrimadas se irá a su casa como se fue Rivera. Tercero, porque la presunta derecha que había acumulado allí 40 diputados se ha quedado ahora en la mitad, y la mitad de esa mitad son los muchachotes de VOX que han entendido, y bien, a sus correligionarios. Y cuarto, porque al partido que ha ganado esas elecciones, el más obsesionado con que se hicieran aun a costa de quitar al ministro de Sanidad de un plumazo, la operación no le ha servido de nada, aunque califiquen la noche de maravillosa. Dice ahora Illa que se presentará a la investidura. Claro, de perdidos al río, pero quienes mandan allí lo pondrán en su sitio.

Entonces, si el partido que más ha jaleado la convocatoria y que ha ganado en teoría las elecciones no ha ganado en realidad; y si el partido que se presenta por primera vez ha arrasado sobrepasando a sus viejos compañeros de la derecha pero tampoco ha ganado; y si los independentistas se tienen que juntar porque por separado tampoco han ganado nada, ¿quién ha ganado en realidad?

Está claro: en Cataluña han ganado la desidia, la abstención, el hartazgo, la actitud pasiva de una sociedad que está muy quemada de una situación que controlan para tan mal no solamente los que se quieren independizar digan los demás lo que digan, sino también los que no se quieren independizar pero han asumido como interesante el papel de palmeros. Total, allí lo mismo se come diciendo una cosa que la contraria, mientras aumentan los necesitados y no solo de pan. Porque no solo de pan vive el hombre, y el hombre catalán tampoco.