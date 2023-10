En Israel y Gaza mueren y sufren personas. Punto

Hay momentos en los que lo mejor que podemos hacer es parar y reflexionar, levantar el píe del acelerador y tratar de mirar con calma y sensatez una realidad hostil.

Sé que existen razones políticas que pueden explicar lo que está sucediendo en Israel, sé que las religiones se enfrentan y llevan a lugares terribles al ser humano, sé que el odio que se acumula a un lado y otro es descomunal, sé que unos llaman terroristas a otros y esos alzan la mano para exigir justicia puesto que se les invadió hace ya muchos años. Muchas de esas cosas servirían para escribir páginas y páginas sobre un conflicto eterno porque, que nadie se equivoque, este es el mismo conflicto de siempre aunque en distinto momento. Pero lo que es seguro es que las personas deberían estar por encima de todo esto que estamos escupiendo en redes sociales, en las tertulias de radio y televisión o en los grupos de WhatsApp. Son las personas las que mueren, las que gritan sangrando por heridas terribles, las que son violadas, golpeadas y asesinadas durante su secuestro, son las personas las que no tienen futuro alguno puesto que vivir bajo la amenaza de la violencia no es vida ni es nada, son las personas las que no tienen agua corriente ni luz, son las personas las que no pueden ir a la escuela. Las personas que viven en Israel y la franja de Gaza y Cisjordania son personas. Ese es el único resumen posible. Y la violencia que les está arrasando la vida no se puede justificar ni por invasiones, ni por defensas legítimas, ni en nombre de Dios, ni en nombre de nada.

Yo creo que ya está bien de hacer el imbécil en redes sociales y decir la primera memez que se nos ocurre para parecer más guays. El conflicto que se vive en Oriente medio es brutal, aterrador e injusto con todas las personas. Con todas. Y no estoy siendo equidistante puesto que reconozco el valor de la vida de unos y otros midiendo ese valor con la misma vara. Ya está bien de soltar opiniones defendiendo ataques y contraataques. Cualquier tipo de violencia es el horror. Da igual todo lo demás si un niño muere o una mujer es violada o un militar es torturado antes de ser asesinado sin piedad. Ya está bien de tanta hipocresía y tanta política barata y tanta ideología de bolsillo y tanta experiencia de tuit. Ya está bien.