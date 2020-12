¿En qué calle está el debate?

Los que quieren acabar con nuestro sistema de gobierno, una Monarquía Parlamentaria, dicen que el debate Monarquía o República está en la calle, pero no nos dicen en qué calle y de qué ciudad del país. Les juro que en mi entorno familiar o de amistades no existe tal debate, y menos ahora que hay otras preocupaciones: no enfermar de coronavirus, tener un trabajo, conservar la casa o asegurar el futuro de los hijos. Si quieren que les sea sincero, lo cierto es que me importa un pimiento este debate que se han inventado para meter presión y que la Monarquía tenga que hacer las maletas e irse de España, a pesar del que el Rey Felipe VI sea cada día más valorado por los españoles. Ocurre lo contrario con quienes quieren acabar con él, los de Unidas Podemos, que a pesar de que el CIS lo dirige Tezanos, con carné del Partido Socialista, les da pocas esperanzas de subir en las encuestas de intención de voto. Se inventan lo del debate en la calle sobre Monarquía o República para que no haya otro, como el de qué hace el PSOE gobernando con quienes quieren acabar con todo lo que huela a España y su Constitución. Ese debate sí está en la calle, pero no les interesa a Pablo Iglesias y su principal palmero, Alberto Garzón, que quiere ya un referéndum sea como sea. Por otra parte, lo de ser monárquico o republicano parece que tiene que ser sí o sí. ¿Por qué? Creo que hay un desapego de los ciudadanos hacia la política, en general, precisamente porque hay una presión exagerada para que se posicionen en un sistema u otro de gobierno. Alguien me dijo hace pocos días que mi problema para opinar de política es que no me posicionaba en la derecha o la izquierda, que por lo visto es imprescindible. Tampoco lo he hecho en el flamenco y por eso no estoy bien visto en el mairenismo, como tampoco en el socialismo, sobre todo desde hace unos años. Un periodista solo se tiene que posicionar en la defensa de la libertad de expresión y el derecho a una información veraz. Y ese debate también está en la calle desde hace algún tiempo: el del periodismo al servicio de los partidos políticos, pero tampoco interesa que se mueva mucho. Aquí el único debate que interesa, al parecer, es ese que tiene a los españoles sin dormir, el de Monarquía o República, según los podemitas, cuando la verdad es que a la mayoría de los ciudadanos nos importa un pimiento, al menos a mí, que sé muy bien lo que es república porque no soy nada monárquico. Pero basta que Podemos quiera acabar con la Monarquía y llevarnos a la Tercera República, para que, como no tengo carné republicano y soy un hombre libre, me rebele contra ellos. Mi problema ahora no es Monarquía o República: es si voy a tener o no dinero para ir a Mercadona o que no me corten la luz. Sé que es muy poco romántico, pero no cuenten conmigo.