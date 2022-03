En Rusia no hay Coca Cola, etc.

No hay mal que por bien no venga. Los rusos tienen que aguantar a Putin pero a cambio se han librado de beber Cola Cola y Pepsi, ¿no es maravilloso? No, desde luego, porque se ha ido gente al desempleo y porque ambas bebidas crean una especie de adicción que incluso nos ofrece el lamentable espectáculo de ver a alguien comer comida de postín acompañándola con uno de estos brebajes. A primera vista, es una suerte haber echado a la calle a los vendedores de tales sustancias, pero como son unas “drogas” legales y mundializadas, da pena de que sus usuarios no puedan acceder a ellas. No será posible desatascar las tuberías de la cocina con Coca Cola y los rusos habrán perdido la chispa de la vida, ¿o la han ganado? Aquí en Sevilla yo bebía gaseosa La Revoltosa y me gustaba mucho, lo mismo que el refresco Zumbina. Tengo en el recuerdo una fábrica que había por la calle Luis Montoto que me parece que era de gaseosa La Revoltosa. De vez en cuando se oían unos explotidos que creo que eran de botellas, según me decían porque yo era más niño que ahora. Oh, ¡aquellas chispas de la vida!