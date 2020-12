En todas partes cuecen virus

Ya no somos los juerguistas y vagos españoles los que agarramos virus y no los soltamos, ahora el presidente de la ilustrada Francia lo ha trincado y a la ordenada Alemania hace poco casi se le mueren mil personas en un día. Y la Holanda luterana, la que coloca prostitutas en escaparates, la que no quería darnos dinero porque nos lo íbamos a gastar en vino, ahí que anda acojonada entre tulipanes. Y en Bélgica sólo les queda llamar a Hércules Poirot para que detenga de una vez al asesino Sars Cov, en colaboración con las vacunas. Inglaterra está que se sale con el Bexit pero a cambio entra el Sars Cov. ¿Y China? En China buen tiempo, suelta el mojón por esos mundos y luego a comer tranquilamente ese plato que ya no lo veo en las cartas de sus restaurantes: “Hormigas suben al árbol” (“Holmigas suben al albol”).

Dice El País que, en el caso de Alemania, “una mezcla de medidas demasiado suaves, tardanza en reaccionar y falsa sensación de seguridad llevan al alumno aventajado en la prevención a ser uno de los más golpeados por el virus”. Más o menos es lo que ha pasado en España, dicho con otras palabras, que hemos ignorado eso de que no hay enemigo pequeño ni pequeñísimo ni invisible. “Oh, aquí estoy yo, Goliat, el rey de la Creación”. Y ha llegado David con su honda y nos ha dado el escarmiento que ahora se ceba con el más fuerte entre los fuertes: el mundo anglo-germano.

Ya dije en un artículo pasado del 5 de diciembre que confinamiento en el acueducto Constitución-Inmaculada y los días señalados de Navidad las celebraciones en las casas sólo con los que habitualmente viven en ellas, nada de máximo diez personas como si fuera un ascensor. Como mando menos que un monaguillo ni puto caso, como los políticos le tienen miedo a la ausencia de votos, salieron con eso de la responsabilidad de cada uno y ahora ya lo ven, ayer: “Récord de contagiados en Andalucía en el mes de diciembre”. Pero si somos como niños, si sale el maestro un momento de la clase y empezamos a tirar avioncitos de papel y tizas por el aire y a pegarnos entre nosotros, ¿no sabemos ya que eso del virus es algo que le sucede siempre al otro y además si soy joven o no me toca o me troca levemente? El ministro Illa que es filósofo debería saber estas cosas mejor que los mismos médicos. El hombre debe creer en la bondad innata de los seres humanos, en su responsabilidad democrática y para colmo recibe consignas del partido y ahí están las consecuencias: pan para ayer, hambre para hoy. Entonces ha tenido que salir su jefe Pedro Sánchez haciéndose el duro padre de familia: que si hay que tomar medidas se toman y ustedes se comen los polvorones en solitario y en solitario se van a beber el Anís del Mono y el “champagne” de Simago. Ya tenemos al patriarcado opresor.

Entre el yo paso de eso, tío, a mí no me comen el coco, y que viene la vacuna, ancha es Castilla, el partido está ganado, tranquilos. Sin embargo, todo esto es muy jodido y nos vamos a pasar 2021 con la mascarilla pegada y a dos metros del alma más cercana. Tenemos que estar así otro año mientras que, por otro lado, afirman que sólo uno de cada diez españoles ha conocido personalmente al virus y que la inmunidad de rebaño está lejos, como si se quisiera lograr esa inmunidad. Yo entiendo poco, pero supongo que para lograr la inmunidad de rebaño habrá que guardar más las mascarillas y apretujarse, ¿o cómo se han superado otras pandemias en la Historia...? Sin embargo, las personas que conozco a las que les ha dado fuerte el virus me dicen muy seriamente: “La inmunidad de rebaño para las ovejas”. Lo han pasado muy mal, ciertamente, y lo siguen pasando mal sin virus, sólo con los “residuos” que les ha legado el bicho.

Mientras llegan las vacunas y sus primeros efectos, nos da la Feria, mejor dicho, la no Feria, y hasta la no Velá porque dudo de que haya Velá. Los ancianos de las residencias, otros ancianos de otros lugares, los sanitarios, los de mi edad, los cuarentones, los treintañeros, los jóvenes y los niños, por este orden, a dos pinchazos por barba, con efecto -y veremos cuál- del primer pinchazo a los siete o diez días... Parece esto el cuento de nunca acabar así que por lo pronto que los que puedan le den al mantecado y al cava en familia muy cercana y paciencia. Y los alemanes y otras culturas bárbaras que se enteren otra vez que no son una raza superior.