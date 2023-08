En verano, medicinas mil

Imagino que a nadie de quienes se han marchado de vacaciones se les habrá olvidado comprar una maleta adicional en algún chino para llevar las medicinas propias de esta época. En la red, una tal Farmacia Abizanda, me avisa de todo con lo que hay que cargar. Y en mi farmacia habitual me he tropezado con esas orientaciones que tienen ustedes en la ilustración de la derecha, donde se notan las rebajas estivales. Qué delicaditos somos, ¿verdad? Yo estoy por el sur de Venezuela y por aquí hay quien con todo eso pondría una tienda. Estoy gozando con chaparrones de deliciosa agua tibia de lluvia tropical que me la llevaría para Sevilla si pudiera.

A toda esa farmacia de productos para nuestra vulnerable salud de burguesitos blandengues debemos añadir nuestras farmacias particulares porque la otra es la general. La particular, sobre todo para los que ya tenemos la vida por detrás, se completa con ansiolíticos, pastillas para la intensión arterial, para el colesterol, para la próstata, para la incontinencia, para la jaqueca, a veces el aparato para la apnea del sueño, el tensímetro y todas las medicinas para las mascotas. Los ansiolíticos no pueden faltar para que no perdamos el pódium del país más consumidor de estas medicinas, algo que no me parece nada negativo, al revés, es una demostración de materialismo, una aceptación de que no nos dividimos en alma y cuerpo sino que sólo somos cuerpo y que la ansiedad no es más que déficit de neurotransmisores, así que la católica y pía España se ha tornado pagana, tal vez por influencia del progresismo que avanza irrefrenable.

Hay que cuidarse con alegría, ahora todo se hace con alegría y buscando la felicidad que es eso cuyo símbolo es un humano con los brazos abiertos de espaldas o con vistas al mar. Claro que me estoy preguntando qué clase de alegría y de vacaciones son ésas en las que hay que cargar con tanto mejunje para evitar esto, lo otro, aquello o lo de más allá. A ver si se va a parecer a la sonrisa de la hiena que, como dijo Jaimito a su maestra cuando estaba explicando las características de este animal, preguntó: “Seño, si va siempre sola, se aparea una vez al año, se alimenta de carroña y parece que se ríe, ¿de qué se ríe?”.

La hiena no sé de qué se ríe, nosotros desde luego nos reímos y somos felices gracias a todos esos ungüentos que llevamos en una maleta y parte de otra precisamente porque sin ellos no somos felices. Tampoco podemos quedarnos en casa tan tranquilos si tenemos que estar más juntos todavía, en familia, peleando y encima aguantando que los vecinos y conocidos murmuren que somos unos pobres. Feliz agosto, no olvide sonreír aunque no quiera.