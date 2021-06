Endesa sabe de huevos

Yo, como entiendo una mijita de cocina porque me he tragado todas las ediciones de Masterchef celebrity, adultos, junior y el normal, sé lo complicado que es hacer un huevo de esos. Microondas, tazas, que no llegue el agua al punto de ebullición. Con lo fácil que es poner un chorreón de aceite, poner la manita encima, contar uno, dos y tres y soltar el huevo.

El artista que lleva las redes sociales empleó la denominación modernita para referirse a esta preparación: huevo poché, que viene del francés œuf poché.

Me imagino que el siguiente tuit será recomendando un pai pai, porque decir abanico es muy rancio, para aguantar las altas temperaturas. Los beneficios son espectaculares, pues no sólo haces deporte, también estás ahorrando un 100 por cien en la factura de la luz. No entiendo cómo no se le ha ocurrido.

Para la iluminación, el responsable podría recomendar usar los cirios que te llevabas a tu casa tras la estación de penitencia y que cortábamos en cuatro para tener suministros en caso de que la luz fallase. Los beneficios son obvios: recordar la salida procesional de tu cofradía y otro ahorro del 100 por cien en la multa.

¿Tienes termo eléctrico? No te preocupes, la solución es poner tres ollas llenas de agua desde las 12 de la mañana al sol para ducharte a las 4 de la tarde, o le echas un cuarto de gambas, dependiendo de si vives en Valencia o en Écija.

La lavadora es otro de los elementos que más consumen en una casa. La recomendación será ir al mercadillo del Parque Alcosa a comprarte ropa cada domingo, que es más barato que ponerla a las 12 de la mañana.

No sólo tenemos que soportar la factura más cara de la historia de la electricidad, ahora también tenemos que aguantar que nos toquen los huevos. Y por ahí no paso.