Eneko y las emociones o cómo MasterChef vuelve a ser lo que era

MasterChef comienza a parecerse a lo que fue. Ya no vemos en pantalla a un ser histriónico y ridículo; ya no asistimos a la formación de pandillas que luchan por acabar entre ellos; hemos dejado de asistir a las valoraciones de un jurado parcial y arrastrado por las exigencias del patrocinio y el dinero fácil. MasterChef comienza a ser el programa que nunca debería haber dejado de ser: valores, trabajo, méritos y cocina de gran calidad.

Luca ha dejado de meter la pata y se da paso a un Eneko que recibe a la familia para entregar uno de los momentos más emocionantes de la historia del programa. Eneko ya se dibuja como el participante más perfecto de la edición. Luca he dejado de hacer numeritos sin gracia y ha aparecido Alex para demostrar que un joven puede ser un excelente aprendiz, un ser exquisitamente educado incluso en los momentos más difíciles; un muchacho sensible y trabajador. Eso de que la juventud actual es mucho peor que la de hace cincuenta años es falso. Siempre fueron falsas ese tipo de afirmaciones. Luca se ha ido a casa para grabar vídeos y Lluis sigue enamorando a la cámara y a los fogones. Otro joven que no se anda con remilgos a la hora de echar el resto. Jotha, con todo lo rarito que es, da muestras de seriedad, de ganador nato. No todos los que hacen bien las cosas son divertidos y amigables. Luca no lo era y tampoco hacía las cosas bien; es decir, al lado de Luca este Jotha es un concursante nivel dios. Y la única (con a) superviviente es Pilu, una controladora aérea que ha ido creciendo como concursante, como cocinera y como persona. Comenzó haciendo amistades dudosas, además de idioteces imperdonables, y ya se dedica a lo que debe para poder ganar el premio final. Luca no sería capaz de crecer ni a la fuerza.

Ma gusta MasterChef si la cosa se pone emocionante. Un programa, como un buen plato, debe contar algo, debe tener sentido. Y el de este reality el sentido y el relato llegan desde la emoción y desde las personas que logran convertir la cocina en algo importante e innegociable para los que aman el arte culinario.

Me he reconciliado con MasterChef.