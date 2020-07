Enfermedad y muerte

Me temo que ésta no va a ser una columna alegre. Con razón escribió Federico García Lorca en su Oda a Walt Whitman: “Agonía, agonía, sueño, fermento y sueño. /Éste es el mundo, amigo, agonía, agonía. /Los muertos se descomponen bajo el reloj de las ciudades, /la guerra pasa llorando con un millón de ratas grises, /los ricos dan a sus queridas/pequeños moribundos iluminados, /y la vida no es noble, ni buena, ni sagrada”.

Sus versos son aplicables al mundo, a Sevilla, a la vida cotidiana y hasta al Covid-19. Cuando tenía 20 o 30 años me indignaba con ciertos aconteceres, ahora se me siguen revolviendo las tripas, pero me resigno y me entristezco porque sé que, por el momento, no hay mimbres con los que elaborar un cesto revolucionario que coloque las cosas en su sitio.

Esto estaba pensando, leyendo en este mismo diario a Mario Muñoz Seca que tiene una línea muy acertada y necesaria en sus columnas: denunciar la degradación de Sevilla. Personalmente -y como no tengo edad para medias tintas- yo las resumiría todas con una frase: Juan Espadas, vete a hacer puñetas y a ver si llega al ayuntamiento un o una alcalde que esta ciudad se merezca, con personalidad marcada, sensible, con carisma, presencia internacional, con conocimiento exhaustivo de Sevilla y los sevillanos de todas clases, no sólo de los de toda la vida. Una persona al tanto de verdad de por dónde va el mundo, rodeado de grandes cerebros que lo asesoren y no de muchachos y muchachas de una supuesta izquierda infantil, que deberían estar en las aulas de los centros académicos y no al frente de la ciudad que lideró el mundo gracias al descubrimiento y occidentalización de unas tierras a cuyos descubridores y colonizadores los aliados de Espadas tiran piedras, pintan sus monumentos y apuestan por derribarlos.

Sevilla está enferma, en Sevilla está más que justificado que a los turistas se les muestre la ciudad desde autobuses para que la vean aprisa y corriendo y no les dé tiempo a pararse en detalles. Eso sí, a los viajeros -hay que distinguir entre turistas y viajeros., los buenos son los segundos- a ver cómo les intentamos explicar que lo que distingue de verdad a esta ciudad de otras -su historia y su patrimonio- están como están porque Sevilla es la ciudad de los proyectos, sólo de los proyectos.

Yo también debo estar enfermo, chocheando y ya fuera del mundo porque no llego a entender cómo se pueden formar colas a pleno sol para entrar en la playa, esperando que alguien que ya se ha mojado y tostado se vaya para poder quemarse a gusto, ¿pero qué vida interior y qué inquietudes tiene hoy mucha gente? ¿Es sólo por soltar a los niños y librarse de ellos? Me da igual porque o yo estoy enfermo o es esa gente la que lo está, qué me importan esas chorradas cuando leyendo lo de la Sevilla enferma y lo de esta gente enferma y sintiéndome yo enfermo por raro me da una bofetada la muerte de Ennio Morricone. ¿Tú también, Ennio?

Hay personas que no deben morirse nunca, ni con 93 años ni con 103. A Morricone lo vi en el Maestranza dirigiendo la sinfónica y con Dulce Pontes cantando; estar en la Gloria debe ser algo parecido a ese momento. Morricone se suele hallar todo el año conmigo en mi estudio, acompañándome, gracias a YouTube, que todo hay que decirlo. Sí, se queda su música, pero saber que quien ha compuesto esas maravillas está vivo le da aún más vida a la vida que transmiten esas notas. Ahora me he quedado con sus armonías que al menos me sirven para imaginar que Sevilla no está enferma, que la gente que veo hacer pavadas se encuentra mejor de la chaveta y que yo sigo en el mundo.